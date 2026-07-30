Rescatan en delicado estado de salud a mono cariblanco en Medellín, ¿cuántos van?

El Área Metropolitana brindó detalles del rescate y de las condiciones en las que encontró un pequeño primate hallado en una vivienda de Medellín.

Según indicó la autoridad ambiental, una hembra infantil de mono cariblanco (Cebus albifrons) fue rescatada tras permanecer en cautiverio dentro de un apartamento en Medellín.

El operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del animal en condiciones de tenencia ilegal.

Luego de recibir el informe, el equipo de Control y Vigilancia de la entidad se desplazó al lugar indicado. Sin embargo, la dirección suministrada inicialmente no correspondía al sitio donde permanecía el primate, por lo que fue necesario realizar labores de verificación en el sector hasta ubicar el apartamento correcto.

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Una vez identificado el inmueble, los funcionarios encontraron una nueva dificultad: durante la primera visita, la persona que tenía al mono se negó a permitir el ingreso del personal y se negó a entregarlo voluntariamente. Solo al día siguiente, tras un nuevo contacto telefónico, ganó hacer la entrega del ejemplar.

Pero el drama para el primate no paró ahí. Desde su ingreso al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), el estado de salud del animal generó preocupación entre los especialistas.

El mono no vocalizaba con normalidad y emitía constantes llantos asociados al dolor. Además, presentaba un avanzado proceso de amansamiento, una condición que evidencia el prolongado tiempo que permaneció bajo cautiverio.

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Durante la valoración médico-veterinaria se confirma que el primate sufre múltiples afectaciones físicas. Los exámenes revelaron una fractura, lesiones inflamatorias en el labio superior, heridas en la cola y bajo peso. Asimismo, los especialistas encontraron lesiones compatibles con el uso prolongado de pañales o correas para limitar sus movimientos.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el recorte de sus cuatro colmillos, una práctica frecuente y especialmente cruel dentro del tráfico ilegal de primates, utilizada para reducir el riesgo de mordeduras y facilitar que estos animales sean mantenidos como mascotas.