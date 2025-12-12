Condenaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa por su asesinato en Envigado

Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, deberá pasar siete años privado de la libertad por el asesinato de su tía, la periodista María Victoria Correa Ramírez, y de su abuela, María Norelia Correa Ramírez. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para menores, tras aceptar su responsabilidad en el crimen registrado el pasado 28 de marzo en Envigado, Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, Salazar Arenas deberá pasar los próximos siete años en un centro de atención especializada para menores, al ser procesado por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en calidad de autor intelectual de este doble asesinato, el cual se perpetró mientras le estaban festejando su cumpleaños 17 en una panadería.

En ese momento, dos hombres ingresaron al establecimiento comercial. Al primero se le encasquilló el arma de fuego y el otro alcanzó a dispararle a las hermanas, resultando muertas María Victoria y María Norelia, y dejaron lesionada a una tercera, quien estuvo hospitalizada por más de un mes y quien actualmente se encuentra en una finca en el departamento. Según las investigaciones de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), Salazar Arenas “ideó, coordinó y financió el plan para que fueran asesinadas las mujeres y así apropiarse del patrimonio económico de las víctimas que venía siendo administrador por su madre”. Entérese: Investigadores vieron más de 298 horas de videos para poder ubicar a presuntos homicidas de periodista asesinada en Envigado Las investigaciones dieron cuenta que las hermanas Correa Ramírez tenían un patrimonio que superaba los 3.000 millones de pesos y, al parecer, días antes del asesinato habrían definido un heredero único para estos bienes, que sería precisamente el procesado.

María Victoria (arriba) y María Norelia (abajo) fueron asesinadas dentro de una panadería en el barrio Villagrande, de Envigado. FOTOS: Santiago Olivares Tobón y cortesía

Para poder materializar este crimen, este joven contrató a los sicarios mediante una tercera persona, que tenía contactos en Cali, Valle del Cauca, razón por la cual los autores materiales provenían desde esta parte del país. A ellos les habría entregado 30 millones de pesos para que materializaran el crimen. Le puede interesar: Por una herencia de $3.000 millones habrían matado a periodista y su hermana en Envigado Por estos hechos fueron capturados y condenados a 17 años y seis meses de cárcel Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas; Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; y Yuván Daniel Arenas Gómez, alias El Mello, a quienes capturaron en Cali y Prado, Tolima, un municipio ubicado a 112 kilómetros de Ibagué. El proceso en contra de estas tres personas fue clave para llegar a la aprehensión de Miguel Ángel, teniendo en cuenta que, según algunas interceptaciones, se habrían incumplido con los pagos a quienes asesinaron a la periodista y a su hermana. “Que le van a consignar los 800.000 pesos, porque los días 10 quedaron de consignar la plata, pero quedaron mal, y donde está Camilo, todo es plata”, se escuchó en uno de los audios.

Con esta información y las declaraciones de los procesados, las autoridades llegaron hasta una lujosa finca en el corregimiento Llanogrande, de Rionegro, y allí pusieron al menor a disposición de la justicia para que respondiera por este doble asesinato como el único actor intelectual, por el momento. Durante este procedimiento, los agentes del CTI de la Fiscalía que realizaron la aprehensión, encontraron dos manuscritos que fueron claves para poder resolver este asesinato.

Esta imagen corresponde a la grabación dentro del establecimiento comercial donde fueron asesinadas las dos hermanas. FOTO: CORTESÍA

