Condenaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa por su asesinato en Envigado

Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, deberá pasar siete años privado de la libertad por el asesinato de su tía, la periodista María Victoria Correa Ramírez, y de su abuela, María Norelia Correa Ramírez. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para menores, tras aceptar su responsabilidad en el crimen registrado el pasado 28 de marzo en Envigado, Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía, Salazar Arenas deberá pasar los próximos siete años en un centro de atención especializada para menores, al ser procesado por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en calidad de autor intelectual de este doble asesinato, el cual se perpetró mientras le estaban festejando su cumpleaños 17 en una panadería.