Colombia y Venezuela intercambiarán información y harán operaciones espejo contra el narcotráfico

Colombia y Venezuela acordaron reforzar la cooperación en seguridad para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal y otras estructuras del crimen organizado que operan en la frontera común, una zona de más de 2.200 kilómetros donde actúan diversas redes criminales transnacionales.

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El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, luego de una reunión realizada el viernes 13 de marzo en Caracas con representantes del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela. Según el funcionario, el encuentro permitió avanzar en medidas conjuntas para enfrentar las amenazas que afectan a las comunidades ubicadas en la zona limítrofe entre ambos países.

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Durante la reunión se acordaron dos líneas estratégicas para reforzar la seguridad en la frontera colombo-venezolana. La primera consiste en mantener un intercambio permanente de información de inteligencia sobre las amenazas que operan en la zona. La segunda contempla la ejecución de operaciones espejo en ambos lados de la frontera, con el propósito de afectar redes dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

De acuerdo con Sánchez, estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional orientada a combatir la criminalidad transnacional, que suele utilizar las fronteras como corredores para el tráfico de drogas y otras actividades ilegales. El funcionario señaló que la coordinación entre los Estados es fundamental para cerrar estos pasos utilizados por organizaciones criminales y mejorar la seguridad regional.

La frontera entre Colombia y Venezuela es considerada un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico en el continente, debido a la presencia de grupos armados ilegales y estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras economías ilícitas.