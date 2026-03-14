Video | Giovanny Ayala esperó más de seis horas en urgencias: “Aprendamos a votar”

El cantante Giovanny Ayala denunció que tuvo que permanecer con su madre por más de seis horas en la sala de urgencias de un hospital en Villavicencio.

El caso fue publicado en un video a través de sus redes sociales, donde expresó su inconformidad tras asistir al centro médico por una aparente dolencia de su madre, quien al momento de la grabación permanecía recostada sobre su hombro.

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“Uno tiene que actuar con hechos”, expresó el intérprete de Historia de amor. “Esta salud aquí en Colombia está vuelta mier***”, añadió, afirmando que estaba en el lugar desde el mediodía y ya se acercaba la medianoche.

“Por eso hay que saber elegir por quién vamos a votar”, aseveró el cantante, haciendo referencia a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar este 31 de mayo de 2026.

La afirmación también la hizo en relación con los casos de personas que mueren mientras esperan medicamentos en dispensarios de las EPS o que no reciben atención en centros médicos, incluso cuando se encuentran en estado de gravedad.