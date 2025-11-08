Masacre en El Carmen de Viboral: motociclista mató a tres ciudadanos y dejó a uno herido de gravedad

Diosdado Hernández, Andrés Giraldo y Édgar Velásquez fueron las víctimas de la masacre en El Carmen del Viboral Foto: Cortesía de Redes sociales.

Según informes preliminares, a las 3:15 de la tarde de este sábado 8 de noviembre, un sujeto que se movilizaba en una moto por la zona urbana de El Carmen de Viboral abrió fuego en dirección a un establecimiento comercial en el que departían unas personas. De momento, las autoridades han informado que tres personas murieron.

Según el portal Diario Oriente, las víctimas respondían a los nombres de Andrés Giraldo, Diosdado Hernández, de 31 años, y Édgar Velásquez, de 49. La fundación Corpades publicó un mensaje en su cuenta de X en el que habla de un cuarto ciudadano, que habría sido trasladado al hospital de ese municipio.