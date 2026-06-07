Mateo cumpliría 25 años: su crimen reabrió herida de la prensa en Antioquia

Este fin de semana se cumple un mes del asesinato de Mateo Pérez Rueda en el área rural de Briceño y también, este lunes 8 de junio, el joven periodista hubiera celebrado sus 25 años de edad, si acaso las disidencias de las Farc no lo hubieran torturado y asesinado el pasado 7 de mayo.
Sus amigos y familia le harán hoy un homenaje póstumo, ya lejos de la exposición mediática que despertó este crimen, el cual les recordó a los antioqueños que el periodismo sigue siendo un oficio de alto riesgo en Colombia, pues con el joven director del medio comunitario El Confidente, de Yarumal, se contabilizaban 170 periodistas asesinados en ejercicio de su labor en el país en el marco del conflicto armado, desde 1977, que es el año a partir del cual existen estadísticas, y 22 dentro de nuestro departamento desde 1983. Desde este sábado, con el crimen de Cristian Herrera, en Cúcuta, el dato nacional pasó a 171 periodistas sacrificados.
Así, Antioquia es uno de los territorios más golpeados por la violencia contra los comunicadores, solo sobrepasado por el Valle, que ha tenido 26 periodistas asesinados.
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Pero si nos vamos más atrás, también el departamento tiene el poco honroso registro de ser tal vez el sitio donde primero asesinaron a un periodista en esta nación. Fue el director del periódico La Voz de Antioquia, Eudoro Galarza Ossa, quien fue acribillado a tiros el 12 de octubre de 1938 por el teniente Jesús María Cortés Poveda. A este militar Galarza lo había denunciado públicamente por casos de maltrato hacia sus hombres. Acá, curiosamente, Jorge Eliécer Gaitán defendió al homicida y logró su absolución alegando “legítima defensa del honor militar”.
“Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado nombres a lo que llamamos la “sala de redacción de ausentes”, destacó Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e hijo de Julio Daniel Chaparro, una de las víctimas del gremio.
Hasta ahora, el común denominador ha sido la falta de esclarecimiento; mucho menos ha habido justicia. De hecho, el único caso documentado en el país, en el cual se logró capturar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el asesinato, fue el de Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria, de Manizales (30 de enero de 2002) y fue por la presión mediática que se desató a nivel nacional e internacional.
“En los 169 casos restantes que tenemos (desde 1977 a nivel nacional), incluyendo el de Mateo Pérez, hay avances parciales, pero no son concluyentes para condenar a toda la cadena criminal”, añadió Chaparro, quien resaltó que esa es la razón por la que varios han acudido a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Justicia. Allí, luego de esperas casi interminables en procesos como el de Guillermo Cano, lo mismo que el de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, el Estado buscó un acuerdo amistoso con las familias de las víctimas.
El subdirector de la FLIP anunció que la FLIP asumirá la representación legal de la familia de ese comunicador sacrificado en las instancias donde se exigirá que su muerte no quede impune, de igual manera que ha representado los dolientes de una docena de comunicadores asesinados.