¡No caiga! Es falsa la información que circula con nueva rotación del pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín alertó sobre la circulación de una pieza gráfica falsa que anuncia una supuesta rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026.
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La imagen, que empezó a compartirse ampliamente en redes sociales, muestra una distribución de números similar a la implementada en el segundo semestre de 2024, pero modificada para hacer creer que corresponde a la nueva rotación que regirá en la ciudad.