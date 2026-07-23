¡No caiga! Es falsa la información que circula con nueva rotación del pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín alertó sobre la circulación de una pieza gráfica falsa que anuncia una supuesta rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026. Lea más: No caiga con imagen que rueda en redes: el pico y placa en Medellín no ha cambiado aún La imagen, que empezó a compartirse ampliamente en redes sociales, muestra una distribución de números similar a la implementada en el segundo semestre de 2024, pero modificada para hacer creer que corresponde a la nueva rotación que regirá en la ciudad.

Esta es la imagen falsa que está circulando en redes sociales sobre la nueva rotación de pico y placa para el segundo semestre de este año en Medellín. Imagen tomada de redes sociales.

Precisamente por esa razón, las autoridades hicieron un llamado a verificar siempre la información antes de compartirla y consultar únicamente los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En la publicación oficial se lee: “¡Atención, Medellín! El pico y placa NO ha rotado. Cuando se defina la rotación, lo anunciaremos con anticipación. Infórmate por fuentes oficiales. Evita compartir información no verificada.”

Esta es la pieza que publicó la Secretaría de Movilidad de Medellín indicando que aún no hay rotación del pico y placa en la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.

La rotación se conocería oficialmente este viernes

De acuerdo con la programación de la Alcaldía de Medellín, sería este viernes 24 de julio cuando se realice el evento en el que se anunciarán oficialmente los nuevos números que conformarán la rotación del pico y placa para el segundo semestre del año. Solo después de esa presentación las autoridades darán a conocer cómo quedará distribuida la medida para carros particulares, motocicletas y demás vehículos cobijados por la restricción. Hasta entonces, la Secretaría de Movilidad reiteró que no existe ninguna rotación oficial diferente a la vigente. Entérese: ¿Cuándo está previsto que rote el pico y placa en Medellín? Pilas a estas fechas, que ya se está acabando el primer semestre La Alcaldía recordó que cualquier modificación del pico y placa será divulgada oportunamente a través de sus canales institucionales y medios oficiales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras se realiza el anuncio oficial de la nueva rotación, las autoridades insistieron en que la ciudadanía no debe dejarse llevar por publicaciones que circulan en redes sociales sin confirmación oficial, ya que pueden generar confusión entre los conductores e incluso provocar incumplimientos involuntarios de la medida. Bloque de preguntas y respuestas: