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Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal

La maniobra, calificada como una grave imprudencia vial, quedó registrada en un video que se hizo viral en redes y mostró cómo el vehículo transitó por la estructura con las placas cubiertas para evitar ser identificado. Las autoridades alistan sanciones.

  • A plena luz del día y ante la mirada atónita de los peatones, el conductor de un Chevrolet Spark azul intentó atravesar un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
    A plena luz del día y ante la mirada atónita de los peatones, el conductor de un Chevrolet Spark azul intentó atravesar un puente peatonal en Bogotá. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
  • El carro intentando subir por el puente peatonal. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
    El carro intentando subir por el puente peatonal. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un video viral y difundido este jueves 23 de julio en diferentes plataformas digitales registró el momento en que un vehículo particular ascendió a una estructura diseñada exclusivamente para transeúntes, en un hecho premeditado donde incluso se ocultaron las placas del automóvil.

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Las redes sociales se convirtieron en el escenario de difusión de una maniobra imprudente en Bogotá. Un automóvil Chevrolet Spark, conocido como ‘Bolita’ y de color azul, fue grabado mientras intentaba transitar sobre la rampa de un puente peatonal en Bogotá.

Según lo observado en el material audiovisual, el conductor —quien sería un creador de contenido para redes— ejecutó la acción a plena luz del día en compañía de otros sujetos cuya identidad no ha sido establecida. El hecho evidenció una planeación previa, dado que las placas del vehículo fueron cubiertas deliberadamente con un lienzo para impedir su identificación.

El carro intentando subir por el puente peatonal. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota
El carro intentando subir por el puente peatonal. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota

Asimismo, en la grabación se aprecia a un agente de policía que presenció la escena, sin embargo, en lugar de detener la infracción o requerir al conductor, el uniformado decidió dar espacio al automóvil dentro de la estructura peatonal.

Luego de la masiva difusión de las imágenes en redes sociales, la Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó este tipo de conductas que ponen en peligro la seguridad vial. La entidad confirmó el inicio de las indagaciones correspondientes y emitió un pronunciamiento oficial: “Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes”.

En ese sentido, la administración distrital pidió a los ciudadanos que compartan información relacionada con los hechos que facilite la ubicación de los implicados, tales como el número de placa, la fecha, la hora exacta o cualquier otro dato que ayude a su identificación.

Consecuencias financieras e inmovilización del vehículo

Las acciones registradas en la pieza de video conllevan múltiples contravenciones estipuladas en la legislación de tránsito colombiana, según las autoridades.

Invadir la infraestructura peatonal configura la infracción D05, la cual sanciona “conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados”.

Esta falta implica la inmovilización del automotor hasta tanto se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición, bajo lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Para el año 2026, la sanción por la infracción D05 equivale a 104,56 unidades de valor tributario, correspondientes a una suma de 1.266.222 pesos, según la tabla de autoliquidación de la Gobernación de Cundinamarca.

Adicionalmente, el Código Nacional de Tránsito sanciona a quienes conduzcan con las placas tapadas, ocultas, modificadas o ilegibles a través de la infracción B03: “conducir sin placas, con obstáculos que dificultan su identificación o con placas en mal estado”.

Esta contravención genera una multa de 27,88 unidades de valor tributario, que para este 2026 representa un valor aproximado de 337.627 pesos.

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Bloque de preguntas

¿De cuánto es la multa en Colombia por subir un carro o moto a un puente peatonal?
La multa equivale a 104,56 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que en 2026 corresponde a un monto de $1.266.222 pesos colombianos. Esta sanción está tipificada como la infracción D05 del Código Nacional de Tránsito y contempla además la inmovilización del vehículo hasta que se cancele el valor de la sanción o la autoridad competente resuelva la imposición de la multa.
¿Qué sanción económica hay en Colombia por conducir con la placa tapada u oculta?
Manejar un vehículo con las placas cubiertas, alteradas o ilegibles constituye la infracción B03 y conlleva una multa de 27,88 UVT, equivalente a $337.627 pesos colombianos para el año 2026.
¿Cuánto tendría que pagar en total el conductor del Chevrolet Spark por ambas infracciones?
Sumando la sanción por invadir el puente peatonal ($1.266.222) y la multa por tapar la placa con un lienzo ($337.627), el conductor enfrentaría un pago acumulado de $1.603.849 pesos colombianos, sin incluir los costos adicionales de patios y grúa derivados de la inmovilización del vehículo.
¿Se conoce la identidad o el nombre del conductor que subió el vehículo al puente?
No, hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y de sus acompañantes. Sin embargo, las imágenes sugieren que se trataría de un creador de contenido para redes sociales que habría planificado la maniobra con antelación.
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