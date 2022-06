Los primeros hallazgos del ensayo clínico, supervisado por el Laboratorio Roche, de Estados Unidos, no fueron los esperados. Las diferencias entre los participantes que recibieron el medicamento Crenezumab y los que recibieron el placebo no fueron significativas.

Si bien falta poco más de un mes para la confirmación del resultado del ensayo clínico “Alzhéimer Prevention Initiative —API Colombia— es un hito en la investigación de la prevención del alzhéimer porque ofreció información respecto a que el medicamento no es suficiente para retrasar o prevenir los síntomas, además de demostrar que tiene una seguridad favorable”.

La reacción ante el medicamento, según comunicó la U. de A., se midió a través de pruebas cognitivas. Lo que estas dejaron ver, preliminarmente, fue que este no mostró eficacia.

A mitad de año se podría conocer la buena nueva, ¿cuál es su expectativa?

“Estamos preparados para cualquier escenario, porque en ciencia la mayoría de veces se fracasa. Vamos a seguir aplicando el medicamento, mientras se conoce la noticia. Si es efectivo, la prueba se prolongará tres años más y todos los participantes del estudio portadores de la mutación recibirán el medicamento. Si no funciona y su eficacia es nula, dejaremos de aplicarlo, pero tenemos dos medicamentos más para empezar pruebas. Cerca de 100 científicos, nacionales e internacionales, están a la espera del resultado. Hay equipos en Medellín, Armenia, Bogotá y Yarumal. También en Estados Unidos: en Genentech, Roche y el Instituto Banner, en Arizona”.

¿Cuál es el objetivo del medicamento: ¿aplazar los síntomas o prevenirlos?

“Aplazar la enfermedad o prevenirla, una de las dos. Puede suceder que los participantes no se enfermen, o que se demoren para enfermarse. Y la manera de saber si tenemos éxito es si la mayoría que desarrolla síntomas durante el estudio pertenece al grupo placebo. Si los síntomas se presentan en los dos grupos, y en las mismas proporciones, quiere decir que el medicamento no ha servido”.

Si el medicamento llega a funcionar, ¿serviría solo para aplazar o mitigar los efectos de la “mutación paisa” o de cualquier tipo de alzhéimer?

“Probablemente habrá que hacer estudios sobre el alzhéimer esporádico. Si el medicamento funciona en la ‘mutación paisa’ podría ser probado en alzhéimer autosómico dominante, es decir, en alzhéimer genético. Sería como el primer paso, pero seguramente van a pedir más estudios para aprobarlo en otros tipos de la enfermedad. Nosotros descubrimos hace dos años que en Colombia hay otras doce mutaciones diferentes en el mismo gen de la presenilina 1, en el cromosoma 14”.

Si los resultados son favorables, ¿hablaríamos de un precedente en materia de alzhéimer de impacto internacional?

“Sí. Sería un hito por una razón: muchos de los medicamentos que se han usado para tratar la enfermedad han fracasado, porque los hemos usado demasiado tarde. Hay que usarlos en pacientes sanos, que van a enfermar, y no en enfermos. Esa podría ser la mayor conclusión que saquemos de este estudio. Sería una noticia internacional: de primera página en The New York Times. Y Antioquia ha sido ese laboratorio”.