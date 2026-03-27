Nuevo parque de Comfama aviva auge turístico en el Suroeste antioqueño: así es la Finca Viva que abre este sábado

Con la apertura del parque Finca Viva por parte de Comfama, comienza a verse a partir de este sábado un producto palpable del impacto positivo del proyecto Biosuroeste sobre un extenso territorio en esta parte de Antioquia. En los municipios vecinos –Támesis y Valparaíso– se nota el movimiento de la población y las autoridades con el fin de prepararse para el dinamismo que se espera les dé esta nueva infraestructura a sus economías. Vale la pena recordar que Biosuroeste es una reserva de 600 hectáreas en total (del lado de Támesis hay 200 hectáreas y 400 en Valparaíso) y ha sido calificada como el “Ruta N” del Suroeste, haciendo una analogía con el nombre del proyecto que en 2009 fue ideado en la capital antioqueña, durante la administración de Alonso Salazar, para transformar la ciudad a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para eso se hizo una alianza entre UNE, EPM y la Alcaldía de Medellín.

En este otro caso el sueño es articular al empresariado, el sector público local, regional y nacional, así como a la comunidad, para materializar un modelo de trabajo territorial que sea referente en cuanto a la búsqueda de un desarrollo rural regenerativo y que conserve los bosques. Para ello se conformó la Corporación Biosuroeste con Proantioquia, Comfama, Fundación Bancolombia, Fundación Fomento a la Educación Julio C. Hernández, Fundación Aurelio Llano, Fundación Berta Arias, Corporación Interactuar y la Provincia de Cartama (la conforman once municipios: Montebello, Santa Bárbara, La Pintada, Tarso, Pueblorrico, Jericó, Támesis, Valparaíso, Caramanta, Fredonia y Venecia). La caja de compensación tomó el papel de impulsora. Acá hay agricultura agroecológica, ganadería regenerativa (no daña bosques ni el ambiente), bioeconomía con la conservación de 250 hectáreas de bosques, turismo y mucha educación ambiental. El nombre del parque –Finca Viva– es inspirado en un libro homónimo de la Fundación Secretos para Contar que es como un manual de cómo se puede manejar una finca en pleno siglo XXI, es decir que genere sostenibilidad económica y a la vez respete el medioambiente.

El director de Comfama, David Escobar, explica que “se busca que se mantengan las condiciones de una producción económicamente viable, pero entendiendo que el ser humano es parte de la naturaleza y que las explotaciones agropecuarias tienen que respetar las aguas, los suelos, las aves, la flora y la fauna”. Añade que todo se conjuga en un espacio donde la familia puede descansar y almorzar comida típica deliciosa, o disfrutar además de espacios deportivos. En la primera fase Comfama invirtió $8.000 millones, más cerca de otros $6.000 millones en otros componentes de Biosuroeste que están andando. La segunda etapa, para un total de $50.000 millones, también tiene avances notables y se abriría a finales de este mismo año o principios de 2027; se trata de una parte donde habrá espacios con agua, más juegos, senderos ecológicos y balcones para el avistamiento de aves, por ejemplo. Las obras avanzan, generando entre 100 y 110 plazas laborales que en buena parte ocupan personas de la misma subregión.

Habrá varias rutas para apreciar la riqueza arqueológica y natural de este territorio. FOTO: CORTESÍA COMFAMA

En total, Finca Viva serán 15 hectáreas del total de las 600 que ya se habían mencionado, en el lado de Valparaíso y apenas a unos pasos del puente que marca las partidas a Támesis, en el sector de La Fabiana. Cuando comience a operar la primera parte, hoy, empleará a unas 25 personas. El aforo está estimado en 600 personas para un día pico –domingo– y la proyección es que reciba unos 40.000 visitantes al año. Funcionará de miércoles a domingo y en un horario que va de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Excepto en Semana Santa, cuando será todos los días. Las tarifas se someten a las tablas que posee Comfama, de acuerdo con las categorías de sus afiliados, con una entrada que arranca en $2.900 y paquetes de experiencias desde $5.100.

En la inauguración y en los días posteriores habrá un globo aerostático para que la gente aprecie toda esta belleza natural en toda su dimensión, desde arriba.

Así se prepara la subregión para la apertura

Pero los empleos no serían solo los que genera directamente Finca Viva, porque Comfama no tiene pensado hacer hoteles ni más montajes de servicios con el fin de los beneficios se irriguen por el “vecindario”. Antonio Obando, gestor cultural y dueño del establecimiento Tejiendo Café, en Valparaíso, cuenta que la caja de compensación se ha integrado como si fuera un miembro más de las comunidades donde hacen presencia, principalmente con actividades de capacitación y promoción de proyectos relacionados con la agroecología y turismo (hospedajes, negocios de alimentos y diversión, lo mismo que artesanías). “Ha sido un proceso de mucha inclusión porque han trabajado con sectores del comercio, del turismo, agricultores y productores. Están fortaleciendo la infraestructura que ya hay en el territorio para que complemente los servicios de ellos”, agregó. Teniendo en cuenta que Valparaíso no ha sido turístico otras localidades limítrofes tipo Jericó, Jardín o –en menor medida– Támesis, así atisba un nuevo eje económico. Y Obando asegura que aunque no está seguro de si todo obedece exclusivamente a la apertura del parque, en el último tiempo ha observado la apertura de hoteles y otros negocios que se alistan para la llegada de nuevos visitantes. En Támesis eso es más evidente, aunque será mucho más influenciado por la segunda etapa del parque que por la primera, es decir a partir del año venidero. Es importante apuntar que Támesis es reconocido por sus petroglifos (pinturas rupestres de origen indígena) y su riqueza natural, y la esperanza es que Biosuroeste –y Finca Viva como parte– jalone el turismo arqueológico, natural y científico. “Esto va afectar positiva y significativamente a Támesis porque este parque se ha planteado en faros de desarrollo: el faro de turismo y el faro de la sostenibilidad y lo ecológico, y acá le estamos haciendo una gran apuesta al tema agroecológico, la sostenibilidad y la ganadería sostenible”, explicó el alcalde de ese municipio, Juan Pablo Pérez. El mandatario destacó que los proveedores para servicios complementarios se escogen en convocatorias públicas y mucha gente de la subregión se ha podido involucrar.

“El café lo provee una marca de Jericó y los restaurantes los ganaron personas que tienen locales en Támesis y tendrán sedes dentro de Comfama. El empleo es de la región y, como el parque no tendrá servicios de hospedaje, habrá un derrame económico fuerte en los municipios de Valparaíso y Támesis”, dijo. Según Pérez, también en su municipio Comfama ha impartido capacitaciones sobre guianza turística en los colegios y hace esfuerzos para la formalización de los guías que efectúan recorridos senderos ecológicos, por rutas ancestrales y de avistamiento de aves.

La caja de compensación ha hecho una intensa labor para que las comunidades aledañas se vinculen y sean beneficiarias. FOTO: CORTESÍA COMFAMA