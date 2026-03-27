Nuevo parque de Comfama aviva auge turístico en el Suroeste antioqueño: así es la Finca Viva que abre este sábado

Con la apertura del parque Finca Viva por parte de Comfama, comienza a verse a partir de este sábado un producto palpable del impacto positivo del proyecto Biosuroeste sobre un extenso territorio en esta parte de Antioquia. En los municipios vecinos –Támesis y Valparaíso– se nota el movimiento de la población y las autoridades con el fin de prepararse para el dinamismo que se espera les dé esta nueva infraestructura a sus economías.
Vale la pena recordar que Biosuroeste es una reserva de 600 hectáreas en total (del lado de Támesis hay 200 hectáreas y 400 en Valparaíso) y ha sido calificada como el “Ruta N” del Suroeste, haciendo una analogía con el nombre del proyecto que en 2009 fue ideado en la capital antioqueña, durante la administración de Alonso Salazar, para transformar la ciudad a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para eso se hizo una alianza entre UNE, EPM y la Alcaldía de Medellín.