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¿El uso de gorras puede dejarlo calvo? Un experto aclaró el mito

Uno de los mitos más comunes es si el uso prolongado de gorras o sombreros provoca o acelera la calvicie en hombres y mujeres. Esto fue lo que dijo un dermatólogo al respecto.

  • Médico responde si el uso prolongado de una gorra o sombrero puede dejar a una persona calva. FOTO: GETTY
    Médico responde si el uso prolongado de una gorra o sombrero puede dejar a una persona calva. FOTO: GETTY
El Colombiano
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hace 3 horas
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Uno de las grandes preocupaciones estéticas en la población está en la alopecia, un trastorno médico que ocurre cuando una persona pierde parcial o totalmente el cabello. Esto puede suceder por varios factores relacionados con la genética, enfermedades autoinmunes, deficiencias nutricionales o incluso el estrés.

La pérdida del cabello, ya sea en hombres o mujeres, suele incidir en la autoestima de quien la padece, aunque otros aprovechan esta condición para “sacar partido de ella”.

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La supermodelo Tyra Banks confesó haber sufrido alopecia por estrés, provocada por la tensión que le generó escribir su novela Modelland. El actor Jason Statham, por su parte, también padece alopecia androgenética, pero ese aspecto le ha permitido protagonizar papeles en películas de acción y lucha como El Transportador o Rápidos y Furiosos 7.

¿Usar gorrra hace que se quede calvo?

Pero una de las grandes dudas consiste en si el uso prolongado de gorras o sombreros puede provocar que una persona se quede calva. El médico dermatólogo Óscar Muñoz Moreno, en su programa Escuela de Alopecia, explicó por qué surgió este mito y si realmente es cierto.

Muñoz señaló que “los pelos” se nutren de vasos sanguíneos dentro de la dermis. “Al pelo le da exactamente igual lo que está pasando en el cuero cabelludo. Lo que haya en la superficie le resulta totalmente indiferente”, expresó.

En pocas palabras, el uso de una gorra no produce alopecia por sí mismo, aunque sí puede generar humedad y más calor; sin embargo, “eso no hace que te quedes calvo”.

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“Los peinados que tensionan mucho sí provocan alopecia a largo plazo, pero no queda muy clara la fuerza y cantidad de tiempo. Mantener presiones más de 5 o 6 minutos puede provocar daño permanente en el folículo”, mencionó.

El dermatólogo especializado en tricología, alopecia y trasplante capilar sí aseguró haber visto dos casos de militares que se quedaron calvos por el uso constante de sus cascos de helicóptero. “Los gorros no producen alopecia, pero aquellos que ejercen presiones muy altas durante varios minutos sí tienden a producirla”, concluyó.

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