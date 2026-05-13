¿El uso de gorras puede dejarlo calvo? Un experto aclaró el mito

Uno de las grandes preocupaciones estéticas en la población está en la alopecia, un trastorno médico que ocurre cuando una persona pierde parcial o totalmente el cabello. Esto puede suceder por varios factores relacionados con la genética, enfermedades autoinmunes, deficiencias nutricionales o incluso el estrés.

La pérdida del cabello, ya sea en hombres o mujeres, suele incidir en la autoestima de quien la padece, aunque otros aprovechan esta condición para “sacar partido de ella”.

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La supermodelo Tyra Banks confesó haber sufrido alopecia por estrés, provocada por la tensión que le generó escribir su novela Modelland. El actor Jason Statham, por su parte, también padece alopecia androgenética, pero ese aspecto le ha permitido protagonizar papeles en películas de acción y lucha como El Transportador o Rápidos y Furiosos 7.