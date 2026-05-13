Definida la otra semifinal de la Liga Betplay, los dos campeones: Junior y Santa Fe se miden por el paso a la final

Al final Junior sufrió más de lo esperado en el Romelio Martínez para ganarle la serie a Once Caldas, que se llevó un empate 2-2 de su visita a Barranquilla. En la última acción del juego, Dayro Moreno falló un penal y los locales pudieron celebrar la clasificación.

La victoria del Tiburón en Manizales fue clave para que los dirigidos por Alfredo Arias avanzaran a la semifinal de la Liga BetPlay, unido al penal atajado por el arquero Mauro Silveira, quien adivinó el palo a donde Moreno envió el cobro para impedir la victoria del Blanco de Manizales.

De esta manera, los dos campeones de 2025 se enfrentarán ahora en semifinales de la Liga en busca de avanzar a la final para disputar otra corona en el torneo colombiano.

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Junior, que es orientado por Alfredo Arias empató 2-2 en el Romelio Martínez y de esta manera ganó la serie 3-2 para ser el otro clasificado a la semifinal, en la que su rival será Santa Fe, que dejó en el camino a América de Cali, con el lucimiento del vallecaucano Hugo Rodallega quien superó la cifra de 300 goles como profesional.

El cuadro Tiburón que había logrado la victoria por la mínima diferencia en Manizales, 0-1 fue sorprendido en el Romelio por Felipe Gómez, que marcó a los 15 minutos, con un tanto de gran factura, de media distancia.

Los locales reaccionaron y lograron empatar con Lucas Monzón, a los 41 minutos, mientras que Cristian Barrios, a los 66 había marcado el segundo, para la tranquilidad del Tiburón que consolidaba su paso a la semifinal.

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Pero Once Caldas que nunca bajó los brazos encontró el autogol de Monzón a los 85 minutos, en una de esas llegadas en las que el central no pudo despejar el balón como ya lo había hecho en más de tres oportunidades y tuvo en infortunio de mandar el balón al fondo del arco de su compañero Mauro Silveira.

Y la última acción del compromiso, una falta sobre Dayro Moreno, generó un penal que cobró el delantero tolimense, pero no pudo concretarlo y eso le dio la clasificación a Junior.