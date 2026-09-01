Misterio rodea muerte de niña Michel en Antioquia: descartan que llegara sola al lugar donde fue hallada

Más de 200 personas se congregaron este martes en la Parroquia San Antonio de Padua, de Buriticá, para rezar por la memoria de Michel Dahiana Henao Chavarría, la niña de 6 años que duró una semana desaparecida y que encontraron el pasado lunes en un desolado paraje de este municipio del Occidente antioqueño. Son tantas las dudas que rondan su muerte que hasta las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para tener una explicación sobre lo ocurrido.
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