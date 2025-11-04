¡Impactante! Motociclista cayó al vacío desde un puente de la vía a Santa fe de Antioquia

Un hombre cayó al vacío luego de –al parecer– haber perdido el control de su motocicleta cuando se movilizaba por la vía que lleva a Santa Fe de Antioquia.

Según la información disponible del caso, el suceso se presentó al caer la tarde de este lunes 3 de noviembre. El hombre iba junto a un acompañante en la moto cuando cerca del sector conocido como Mesitzal de San Jerónimo habría perdido el control del automotor, colisionando contra la baranda del puente. A raíz de la fuerza del impacto, uno de los ocupantes de la moto superó la barrera dispuesta en uno de los puentes del corredor vial, por lo que terminó cayendo al vacío desde una altura considerable.

Según los testigos del suceso, el hombre había sobrevivido a la caída por lo que de inmediato fueron requeridos los organismos de socorro para atenderlo. Lea también: Hombre de La Ceja murió ahogado en charco de San Carlos Al sitio llegó personal de bomberos de San Jerónimo y médico de la Concesión Vial Devimar para poder hacer el rescate con cuerdas del afectado motociclista.

Según trascendió, el hombre fue llevado a un hospital de Medellín donde se estaría recuperando de sus heridas. Este es el segundo incidente de este tipo que se presenta en menos de un mes sobre esta vía que conecta a la capital antioqueña con el Occidente, el Suroeste y el Urabá antioqueños.

El pasado 19 de octubre, el conductor de un tractocamión perdió el control del vehículo pesado y cayó desde más de 120 metros de altura cerca del puente del sector de Loma Hermosa, en la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. Infortunadamente, a raíz de la fuerza del impacto, el conductor falleció.



