Tractomula cayó por abismo de más de 120 metros en vía hacia Santa Fe de Antioquia

Hay luto entre los transportadores del departamento a raíz del fuerte accidente de tránsito ocurrido en carreteras del occidente de Antioquia en el que perdió la vida uno de sus miembros.

Según informó la Concesión Vial Devimar, cerca de las 6:30 pm, del pasado domingo, un tractocamión de placas GDX 259 –el cual llevaba un contenedor– cayó por un profundo abismo, que algunos calculan que supera los 120 metros, c uando transitaba por el sector Loma Hermosa sobre la vía que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia. Al sitio llegaron los rescatistas de San Jerónimo junto a los operarios de la concesión Devimar y la Policía de Tránsito y Carreteras. Poco se pudo hacer por salvar la vida del conductor dada la magnitud del accidente.





Hasta la mañana de este lunes seguían las maniobras para rescatar el automóvil, cuyos restos quedaron desperdigados en la zona que es atravesada por un afluente conocido como la quebrada El Sapo.



Si bien todavía no hay un dictamen de las causas del accidente, se manejan como hipótesis alguna falla mecánica o un microsueño.

Este es el segundo accidente de gravedad ocurrido en el occidente antioqueño este fin de semana que pasó.

Al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia fueron remitidas tres personas que resultaron heridas tras el colapso de un puente colgante en Sopetrán, luego de que el vehículo en el que se movilizaban cayera al vacío tras el colapso de un tramo del puente colgante que conduce al corregimiento de San Nicolás de Bari, en la zona rural del municipio de Sopetrán.