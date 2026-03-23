Un muerto y un herido dejó caída de bus escalera por abismo de 30 metros en vereda de Buriticá, Antioquia

Un aparatoso accidente ocurrió en la mañana de este lunes festivo en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño, luego de que un bus escalera rodara más de 30 metros hacia un abismo, provocando la muerte de una persona y dejando otra más lesionada.
Según las primeras versiones, el conductor del vehículo, que se dirigía hacia las veredas de esta localidad, perdió el control a la altura del sector El Puente, y cayó al pasar por un puente, volcándose y cayendo a una quebrada que cruza por el sector de la emergencia.