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Accidente de tractocamión y moto en la variante a Caldas dejó muertos a dos menores de edad que venían desde Neiva, Huila

Los dos menores se movilizaban por este corredor y a la altura del Centro Poblado La Tablaza, de La Estrella, fueron arrollados por un tractocamión.

  • Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años, y Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17, fallecieron en el accidente registrado en la variante a Caldas, en jurisdicción de La Estrella. Ambos eran oriundos de Neiva, Huila. FOTOS: CORTESÍA
    Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años, y Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17, fallecieron en el accidente registrado en la variante a Caldas, en jurisdicción de La Estrella. Ambos eran oriundos de Neiva, Huila. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Cuando ya llegaban a Medellín, dos menores de edad que venían de Neiva, Huila, en una motocicleta, perdieron la vida luego de ser arrollados por un tractocamión en la variante a Caldas, en jurisdicción del municipio de La Estrella, Antioquia.

Los hechos se registraron sobre las 11:00 de la noche de este miércoles en la carrera 50 (variante a Caldas) con la carrera 100B, en el Centro Poblado La Tablaza, a la altura de la Curva de Don Danilo, cuando los dos menores estaban girando al lado de un tractocamión.

Al parecer, el conductor habría perdido el control de la motocicleta. Esto provocó que se cayeran justo al lado del tractocamión, que los arrolló con sus llantas traseras, provocándoles la muerte en este corredor vial.

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Personal del Cuerpo de Bomberos de La Estrella realizaron la recuperación de los restos mortales y posteriormente los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia realizaron la inspección a los cadáveres.

En este hecho fallecieron Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años, y Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17, ambos nacidos en la capital opita y sin ningún aparente arraigo en Antioquia, de acuerdo con las primeras indagaciones.

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Se investiga si estos dos adolescentes habrían hecho un viaje de más de 10 horas desde su ciudad natal hacia Medellín, así como las razones que habrían llevado a que tomaran la motocicleta, una Bajaj Boxer, para hacer este recorrido.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los menores de 18 años no pueden conducir por carretera y también existe una restricción adicional en la que se restringe su circulación por cualquier vía a partir de las 11:00 de la noche hasta que cumplan la mayoría de edad.

Con la muerte de Erik Santiago y Yeri Santiago ya son cuatro los muertos en las vías de La Estrella este año, de acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv). Todos los fallecidos se movilizaban en motocicleta.

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