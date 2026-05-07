“Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial

Con los atriles de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella vacíos, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo hablaron sobre el problema de seguridad que enfrenta Colombia. Según la primera candidata mencionada, habría territorios en donde se estarían presentando presiones por parte de grupos armados para votar por el candidato del Pacto Histórico. Sus declaraciones se dieron en el marco del debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia a tres semanas de la jornada de elecciones.

En concreto, López le dijo “cínico” a Iván Cepeda, y agregó: “Querido Iván, la gente está presionada para votar por ti”, haciendo referencia a las recientes denuncias del candidato sobre supuestas presiones para no votar por él de parte de grupos armados. Es decir, la candidata asegura que lo descrito por Cepeda es, en realidad, lo contrario a lo que sucede en zonas rurales del país. Ni Cepeda ni López son los primeros en denunciar algo así. Recientemente, Rafael Rodríguez, diputado del Centro Democrático en el Valle del Cauca, aseguró que ha recibido amenazas por parte de grupos armados en la región, y que le han prohibido hacer actos de campaña por la candidata de su partido: Paloma Valencia. “A la comunidad de las zonas montañosas de varios municipios del departamento la están obligando a votar por un candidato en especial, y sobre todo les dicen que no pueden votar por el candidato de la derecha”, dijo en un video publicado en sus redes sociales. Y agregó: “A punta de fusiles están amedrentando a la población en sectores como Villa Colombia, Ampudia, Santa Rosa, en Guacarí, y la parte alta de Buga, que están controlados por estos grupos armados ilegales. Además, hay una injerencia en los puestos de votación cercanos”.

En ese sentido López aseguro que, si bien los candidatos cuentan con un esquema de seguridad fuerte, ella desearía que “Colombia contara con esa protección”, haciendo una fuerte crítica a la situación de seguridad que vive, por ejemplo, el Valle del Cauca y Cauca, donde ocurrieron 30 atentados en 48 horas que dejaron en total a más de 20 fallecidos y mas de 50 heridos. “Según la Defensoría del Pueblo, 5 millones de colombianos no van a poder votar libremente (...) el Pacto Histórico está repitiendo el fenómeno de la parapolítica”, agregó López.

La crisis de seguridad en Colombia

Para los tres candidatos presentes, el problema de seguridad en Colombia tiene nombre propio: la Paz Total. Claudia López dijo que no continuará con los diálogos de la paz total: “se dan lujo de controlar la cárcel y hacer fiestas”. Y reiteró que hoy el conflicto es diferente, porque ya no existe un sistema político cerrado, sino que hay grupos armados que hacen parte del crimen organizado. Entretanto, Fajardo criticó el “tarimazo” de Petro y se refirió a que cuando el presidente sentó a los cabecillas de las bandas criminales en La Alpujarra hizo mucho daño a la ciudad y al departamento: “yo fui alcalde y sé muy bien quiénes son esos señores”. Por su parte, Paloma Valencia dijo que “el país no puede creer que uno construye paz abrazándose y ‘chochoneando’ a los criminales (...) hay que militarizar algunas vías, restablecer el control del territorio, y para eso necesitamos darle duro a la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, las principales fuentes de ingreso de los criminales. Puede leer: Cinco alertas que disparó Cepeda en entrevista con María Jimena