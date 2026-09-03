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Mujer cayó de una garrucha en Dabeiba y quedó herida: al menos tres personas han muerto este año en Antioquia usando estos sistemas

La mujer fue auxiliada por la comunidad después de caer al río Sucio, en el sector de Chibugá. Aunque sobrevivió y fue trasladada a un centro médico, el accidente vuelve a poner bajo la lupa estos sistemas artesanales que en distintas zonas del departamento son indispensables para comunidades sin puentes.

  • Imagen de referencia de un sistema de garrucha en el municipio de Granada. FOTO Julio Herrera.
    Imagen de referencia de un sistema de garrucha en el municipio de Granada. FOTO Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una mujer resultó herida después de caer de una garrucha mientras intentaba atravesar el río Sucio, en Dabeiba, Occidente antioqueño. El accidente ocurrió en el sector de Chibugá, en el cañón de la Llorona, uno de los puntos donde este tipo de mecanismos artesanales son utilizados por habitantes de la zona para desplazarse de un lado al otro del afluente.

La víctima fue identificada como Rubiela Manco Roldán. De acuerdo con el reporte oficial, durante el recorrido tuvo un percance que la dejó inicialmente colgando de la canasta y después terminó cayendo al río. Varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron, ingresaron al agua y lograron rescatarla.

Lea más: Buscan con drones a niño de nueve años que cayó de una garrucha a un río en Dabeiba, Antioquia

Después del rescate, la propia comunidad se encargó de llevarla hasta un centro asistencial del municipio, donde recibió atención inicial. Horas más tarde y producto de las lesiones, tuvo que ser trasladada a una institución de mayor complejidad.

Tras conocerse la emergencia, personal técnico de la Alcaldía de Dabeiba llegó hasta el sitio para revisar las condiciones de la estructura.

La inspección, según el informe, no encontró daños visibles en la estructura ni fallas en su funcionamiento.

El caso vuelve a llamar la atención sobre un sistema que para muchas comunidades rurales no es una opción, sino prácticamente la única manera de cruzar ríos ante la ausencia de puentes. Y este no es un problema exclusivo de Dabeiba.

En 2026, las garruchas ya dejan un preocupante registro

Un repaso por los reportes publicados por EL COLOMBIANO durante este año muestra que el accidente de Dabeiba se suma a otras emergencias ocurridas con estos sistemas artesanales.

El caso más reciente ocurrió también en Dabeiba el pasado 6 de junio. Una joven de 18 años cayó al río Sucio cuando viajaba en una garrucha en el sector rural de Alto Bonito.

En ese recorrido iba acompañada por una mujer adulta y un niño de tres años. Una falla habría provocado que la joven terminara en el agua, mientras los otros dos pasajeros consiguieron aferrarse a la estructura.

La búsqueda se extendió durante dos días y finalmente el cuerpo de la joven fue encontrado en Pavarandocito, jurisdicción del municipio de Mutatá.

Unos meses antes, en febrero, otra emergencia golpeó a Turbo. Una abuela de 61 años, Nayibe Hernández, y su nieta de seis años cayeron de una garrucha artesanal cuando intentaban atravesar el río Currulao. La adulta mayor fue encontrada sin vida y la búsqueda de la niña continuó hasta que también fue localizada muerta días después.

Además, en febrero de este año una mujer por poco cae de una garrucha en el Urabá, en medio de las precarias condiciones de un cruce improvisado que la comunidad utiliza después del colapso de un puente.

Aunque este episodio no terminó con una caída ni con víctimas, sirve como otra señal del riesgo permanente asociado a estos sistemas.

Entérese: Joven que cayó de una garrucha en Dabeiba fue hallada muerta en municipio vecino

Las garruchas suelen aparecer en territorios rurales donde la infraestructura vial no alcanza a conectar a las comunidades. Son estructuras sencillas que constan de una plataforma o canasta suspendida de cables que permite trasladar personas, alimentos y, en ocasiones, incluso evacuar a pacientes.

El antecedente de Dabeiba es particularmente fuerte. En julio de 2023, una garrucha ubicada en Alto Bonito, también sobre el río Sucio, se volcó después de que uno de sus cables de soporte se desprendiera. Cinco personas murieron, dos resultaron heridas y otra fue reportada como desaparecida.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió con la mujer que cayó de una garrucha en Dabeiba?
Una mujer identificada como Rubiela Manco Roldán cayó al río Sucio después de sufrir un percance mientras atravesaba una garrucha en el sector de Chibugá, en el cañón de la Llorona, Dabeiba. La comunidad logró rescatarla y posteriormente fue trasladada a un centro médico de mayor complejidad debido a las lesiones.
¿Qué es una garrucha y para qué sirve?
Una garrucha es un sistema artesanal compuesto generalmente por una canasta o plataforma suspendida mediante cables, que permite transportar personas y objetos de un lado a otro de un río o quebrada. En varias zonas rurales de Antioquia se utiliza como alternativa ante la ausencia de puentes.
¿Cuántas personas han muerto en accidentes con garruchas en Antioquia durante 2026?
Durante 2026 se han reportado al menos tres personas muertas en accidentes relacionados con garruchas en Antioquia: una joven de 18 años en Dabeiba y una mujer de 61 años junto con su nieta de seis años en Turbo.
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