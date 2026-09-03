Casi un kilómetro sin iluminación en la autopista Medellín-Bogotá: Guarne pide intervención urgente

Dos tramos de la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Guarne (el primero, Guarne-Aeropuerto y el segundo, Crucero-Chaparral), permanecen sin iluminación, una situación que ya genera preocupación en el municipio por las condiciones de seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones que utilizan este corredor, especialmente durante las horas de la noche. La alerta fue hecha por José David Ochoa Ruiz, secretario de Movilidad de Guarne, quien aprovechó una publicación para solicitar directamente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Instituto Nacional de Vías (Invías) información sobre las acciones de mantenimiento que están previstas para este sector de la carretera. Lea más: Vía Las Palmas tendrá cierres parciales nocturnos por las obras del nuevo intercambio El funcionario señaló que contar con una vía iluminada y en condiciones adecuadas resulta fundamental para disminuir los riesgos asociados a la circulación nocturna.

Guarne pide saber qué mantenimiento está programado

Más que una denuncia aislada, la Administración Municipal busca que las entidades responsables del corredor expliquen qué intervenciones tienen contempladas. A raíz de ello, envió un oficio por escrito a la ANI y a Invias. La preocupación se concentra particularmente en el tramo que, según la Secretaría de Movilidad, alcanza cerca de un kilómetro sin iluminación, que es el de Guarne-Aeropuerto. Para el municipio, recuperar estas condiciones es una prioridad debido al volumen de vehículos que circulan a diario por la autopista y a las distintas dinámicas de movilidad que convergen en este corredor. “Desde la Secretaría de Movilidad de nuestro municipio hacemos un llamado a la ANI e Invías, quienes se comprometieron a mantener este servicio de luminarias por un periodo de seis meses, y a un mes de finalizada la concesión, esta es la actualidad que vivimos en el municipio”, manifestó Ochoa Ruiz.

El llamado busca poner el tema sobre la mesa antes de que la falta de iluminación pueda convertirse en un factor adicional de riesgo en una vía de alta circulación. Para Guarne, el problema no se limita a la comodidad de quienes conducen. La iluminación tiene una relación directa con la posibilidad de identificar obstáculos, advertir cambios en la vía y reaccionar ante situaciones inesperadas durante los desplazamientos nocturnos.

Una vía clave para Oriente antioqueño

La autopista Medellín-Bogotá es uno de los principales corredores de conexión entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, y soporta un flujo constante de vehículos que se desplazan hacia municipios como Guarne, Rionegro y Marinilla, además de quienes continúan hacia el aeropuerto José María Córdova y otros destinos de la región. Precisamente por la importancia de esta carretera, cualquier deterioro o deficiencia en sus condiciones de operación puede tener efectos sobre un número significativo de usuarios. Entérese: Grave accidente en la Medellín-Bogotá: bus se volcó y dejó dos muertos y siete heridos La Administración Municipal de Guarne espera ahora una respuesta de las entidades competentes que permita establecer qué ocurrió con la iluminación del tramo, qué mantenimiento se requiere y cuáles son los tiempos previstos para una eventual intervención. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: