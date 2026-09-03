Así es la primera ciudad de Latinoamérica que recibió el título de Patrimonio de la Humanidad

Entre las ciudades latinoamericanas que han logrado conservar su historia, Quito ocupa un lugar especial. La capital ecuatoriana fue la primera ciudad latinoamericana incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, reconocimiento que recibió en 1978 por el valor de su arquitectura, su trazado urbano y la mezcla de tradiciones indígenas y europeas que todavía puede apreciarse en sus calles. La ciudad fue fundada por los españoles en el siglo XVI sobre las ruinas de un asentamiento inca y está enclavada en los Andes, a una altitud cercana a los 2.850 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación hace que el paisaje sea parte esencial de la experiencia, pues Quito se extiende por las laderas del volcán Pichincha y está rodeada por elevaciones como El Panecillo e Ichimbía. Entérese: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

Pero el principal atractivo es su centro histórico. La Unesco lo describe como uno de los centros históricos más extensos y mejor conservados de Hispanoamérica. A pesar de los terremotos que han afectado a la ciudad a lo largo de los siglos. Además de la Unesco, en los World Travel Awards 2025, la ciudad recibió por segunda ocasión el premio a Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica, después de haber obtenido la misma distinción en 2018. Puede leer: Más de 60 actividades para celebrar el mes del Patrimonio en Medellín

Las iglesias de Quito, joyas del “barroco quiteño”

Caminar por el centro de Quito permite encontrar algunos de los principales ejemplos de la llamada Escuela Quiteña, una tradición artística que fusionó elementos indígenas y europeos y que tuvo influencia en distintas ciudades de la región. Entre los lugares destacados están los monasterios de San Francisco y Santo Domingo, además de la iglesia y el colegio de La Compañía de Jesús, reconocidos por la riqueza de sus interiores y por sus retablos, pinturas y esculturas. La Unesco explica que estos templos son ejemplos del barroco quiteño, resultado de la combinación de influencias españolas, italianas, moriscas, flamencas e indígenas.

También hacen parte de este conjunto patrimonial las iglesias de San Agustín, La Merced, el Santuario de Guápulo y la Recoleta de San Diego. La Unesco destaca la manera en que la arquitectura se adaptó a una geografía compleja y consiguió mantener una relación entre la ciudad y el paisaje: “La ciudad de Quito conforma un conjunto armonioso donde naturaleza y hombre se unen para crear una obra única y trascendental”, señala el organismo internacional.

¿Qué hacer en Quito además de recorrer el centro histórico?

La visita puede comenzar en las calles y plazas del centro histórico, pero la ciudad ofrece otros planes para quienes quieran conocer su paisaje desde las alturas. Uno de ellos es el Teleférico de Quito, que permite ascender hasta aproximadamente 4.000 metros de altitud en menos de 20 minutos. Desde ahí se pueden observar la ciudad y parte del paisaje andino. Otra parada es El Panecillo, una elevación ubicada en medio de Quito donde se encuentra la conocida escultura de la Virgen de Quito. También están los parques La Carolina y Guangüiltagua, alternativas para caminar y disfrutar de espacios verdes dentro de la capital. Para una excursión fuera de la ciudad, los alrededores de Quito ofrecen escenarios como el volcán Cotopaxi y la laguna de Quilotoa, dos de los paisajes naturales más conocidos de Ecuador. Lea más: Cámara aprueba la Ley Macondo: así busca Sucre convertirse en patrimonio cultural y literario por su vínculo con Gabo

Una oportunidad para probar la cocina ecuatoriana

La gastronomía es otra forma de acercarse a la cultura quiteña. Entre los platos que vale la pena probar están el locro de papa, preparado con papa y queso; la fritada, elaborada con carne de cerdo; y el hornado, también a base de cerdo y servido tradicionalmente con mote y otros acompañamientos. Los llapingachos, tortillas de papa rellenas o acompañadas con queso, son otra preparación habitual. Para quienes buscan sabores más tradicionales, también está el yahuarlocro, y entre los postres los higos con queso. Siga leyendo: Estos son los países a los que los colombianos pueden viajar sin visa: hay más de 90 destinos

¿Cómo llegar a Quito desde Medellín?

Para un viajero que sale de Medellín, la alternativa más rápida es tomar un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova (MDE) hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (UIO), operado por Avianca. También existen alternativas con conexión, dependiendo de la fecha y la disponibilidad. También existe la posibilidad de hacer el recorrido por carretera. La ruta pasa por Cali, Pasto e Ipiales y continúa hacia Ecuador después de cruzar la frontera por el puente internacional de Rumichaca. Es un trayecto mucho más largo, que puede tomar alrededor de 24 a 30 horas, dependiendo de las conexiones y las condiciones del recorrido.

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