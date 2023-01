—Estoy orgullosa de ver a todas estas mujeres. Antes era yo sola, entre todos los hombres —dice, dando un pasón por sus nueve compañeras —. Al comienzo me dijeron que no iba a ser capaz, que esto no era para mujeres. Pero, vean, acá estoy.

—Yo lloré el primer día en que salí en el bus —cuenta Dora Yepes, la segunda mujer del grupo —. Como Liliana, lleva las uñas pintadas, pero de rosado. Comenzó en enero de 2016 como la segunda operaria y hoy es la madrina de las más jóvenes—. Además del choque, retrasé la ruta. Una señora me decía que era una bruta, que iba a llegar tarde por mi culpa. Iba llorando mientras manejaba.

Las demás ríen, recordando situaciones similares que alguna vez causaron dolor. Pero ahora son anécdotas que revelan las dificultades de la profesión. Después de las risas, que van desapareciendo, toma la palabra Yorledy Vélez, una mujer que llegó a Medellín de Urrao, donde “voleaba azadón”. Vino a la ciudad buscando un empleo, siendo madre soltera. No sabía manejar, pero se le midió.

—El primer día —recuerda Yorledy— me pusieron una prueba: arrancar el carro en una loma. Un señor, por ver a una muchacha en falda, me pegó el carro. Como no era capaz de arrancar, me decían “burra”, que tenía que ser mujer.

Yorledy continúa con la historia de su vida. Antes de entrar a SAO pasó malos ratos, con sus dos hijos, yendo y viniendo en busca de un trabajo. Las lágrimas le afloran, sus compañeras la consuelan, le dan agua.

—Cuando me hicieron la primera prueba de conducción —dice Carolina— tumbé todos los conos, era como para ponerme a llorar. Mi abuela, que fue la que me sacó de los internados, me apoyó en el proceso. Luego le descubrieron un cáncer y le dieron tres meses de vida. Me alcanzó a ver con este uniforme.