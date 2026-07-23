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Murió arrollado por un tren mientras viajaba en una balinera en Puerto Triunfo

El accidente reabre el debate sobre el uso de estos vehículos artesanales, ampliamente utilizados por comunidades rurales, en un corredor férreo donde cada vez circulan más trenes de carga.

  • El accidente ocurrió en la línea férrea de los sectores rurales de Puerto Triunfo. Foto: cortesía.
    El accidente ocurrió en la línea férrea de los sectores rurales de Puerto Triunfo. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La balinera ha sido durante décadas uno de los principales medios de transporte para cientos de habitantes de las veredas de Puerto Triunfo. Pero lo que nació como una solución para movilizar personas y carga por la antigua línea férrea hoy enfrenta el regreso del tren.

Ese peligro quedó en evidencia al mediodía del miércoles 22 de julio, cuando Tomás Betancur Quintero, de 57 años, murió tras ser arrollado por una locomotora. Betancur se desplazaba en una balinera entre los corregimientos de Santiago Berrío y Estación Cocorná, en el sector conocido como la curva del Mango.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Puerto Triunfo, la plataforma artesanal —adaptada sobre los rieles e impulsada por una motocicleta— chocó de frente con un tren que transitaba por el corredor férreo.

Aunque los otros seis ocupantes alcanzaron a lanzarse del vehículo y resultaron ilesos, Betancur no logró hacerlo y falleció debido a la gravedad de las heridas, pese a recibir atención inicial.

Entérese: Dos ‘gigantes’ de EE. UU. le ponen el ojo al Ferrocarril de Antioquia, ¿quiénes son y cómo sería?

La tradición de las balineras

Las balineras o motobalineras hacen parte del paisaje cotidiano de esta zona del Magdalena Medio antioqueño. Habitantes explican que comenzaron a utilizarse hace cerca de cuatro décadas, cuando las comunidades quedaron prácticamente aisladas y el ferrocarril dejó de operar de manera constante.

Con el tiempo, algunos pobladores adaptaron pequeños carros de madera con balineras que luego empezaron a ser impulsados por motocicletas. Hoy son utilizadas para transportar personas, alimentos, mercancías e incluso pacientes que requieren atención médica.

”El transporte aquí es esto y las motos”, cuenta uno de los conductores. Otro habitante explica que el invento surgió porque “era muy difícil el transporte hacia Puerto Triunfo”, mientras que otro asegura que el servicio también se convirtió en una fuente de sustento para muchas familias.

Incluso, algunos operadores afirman que las motobalineras terminaron convirtiéndose en un atractivo turístico y que visitantes llegan únicamente para vivir la experiencia de recorrer los rieles.

El regreso del tren

Sin embargo, quienes utilizan este medio reconocen que el aumento de la circulación ferroviaria podría ponerle fin.

”Yo creo que en algún momento esto puede acabar porque ya se aumentaba el tráfico de los trenes. Hay que evitar accidentes”, señaló Bertulio Rivera, habitante de la verda Estación Cocorná entrevistado por EL COLOMBIANO.

Ese temor coincide con la reactivación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná en marzo de este año, uno de los principales proyectos logísticos del país.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que este corredor ha incrementado de forma acelerada el transporte de carga en los últimos años y que continuará fortaleciéndose con inversiones en infraestructura y una concesión de largo plazo para modernizar sus más de 520 kilómetros de vía.

Mientras aumenta el número de trenes, las autoridades de Puerto Triunfo insisten en que las balineras representan un alto riesgo.

La profesional de tránsito de la Secretaría de Movilidad, Beatriz Elena Orozco, explicó que se han realizado campañas pedagógicas y controles para desestimular su uso, aunque muchas personas siguen utilizándolas porque, en varias veredas, continúan siendo una de las pocas alternativas de transporte.

El accidente de este miércoles vuelve a poner sobre la mesa ese dilema: la necesidad de un medio de transporte para las comunidades rurales y los riesgos de compartir los rieles con un corredor ferroviario que cada vez mueve más carga en el país.

Lea más: El mapa férreo que Antioquia sueña tener en 30 años: 2.500 kilómetros en 7 líneas

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo ocurrió el accidente en la vía férrea de Puerto Triunfo?
El accidente se registró a mediodía del miércoles 22 de julio de 2026 en el sector conocido como la curva del Mango, entre los corregimientos de Santiago Berrío y Estación Cocorná. Una balinera impulsada por motocicleta chocó de frente contra una locomotora en movimiento.
¿Qué son las ‘balineras’ o ‘motobalineras’ y por qué se usan en esta zona?
Son plataformas artesanales de madera adaptadas sobre los rieles del ferrocarril e impulsadas manualmente o por motocicletas. Nacieron hace unos 40 años como solución al aislamiento rural de las veredas de Puerto Triunfo cuando el tren dejó de operar regularmente. Sirven para transportar personas, alimentos, enfermos e incluso como atracción turística local.
¿Hay tren en Puerto Triunfo?
Sí. Por el municipio de Puerto Triunfo atraviesa el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, un tramo de más de 520 kilómetros reactivado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para el transporte intensivo de carga hacia el norte del país. Aunque durante años la vía estuvo prácticamente inactiva, hoy el tráfico de locomotoras ha aumentado considerablemente, generando conflictos con los medios de transporte informales de la zona.
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