¿En cuánto subiría la gasolina si aprueban la nueva reforma tributaria de Petro? Sería un duro golpe para el bolsillo

Los cambios tributarios propuestos por el Gobierno para los combustibles podrían traducirse en un incremento acumulado de $1.942 por galón en la gasolina corriente y de $1.331 por galón en el ACPM al cierre de 2028, según cálculos del gremio Somos Uno, organización que representa a las estaciones de servicio del país.
El gremio advirtió que, además del impacto sobre los consumidores, la iniciativa tendría efectos sobre transportadores, productores y la sostenibilidad financiera de cientos de estaciones de servicio.
El estudio fue elaborado con base en la estructura oficial de precios publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en junio de 2026 y en el articulado del proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno el pasado 20 de julio.
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, sostuvo que, de aprobarse el proyecto en su forma actual, el primer ajuste se produciría el 1 de enero de 2027. En esa fecha, la gasolina corriente subiría $860 por galón, al pasar de $16.291 a $17.151, mientras que el ACPM aumentaría $841, hasta alcanzar los $12.417 por galón.