El accidente, que involucró al automóvil en disputa, resultó en la pérdida de la vida de Nevardo Adrián Mazo y dejó a los internautas atónitos por la revelación de que el vehículo no pertenecía a la popular creadora de contenido, como se había afirmado previamente.

“El carro ella, obviamente, no lo compró. Yo tuve un acuerdo con ella de prestarle el carro para que hiciera el video. (...) El carro es mío, está a mi nombre y tiene más de seis meses de haberse comprado”, explicó el influencer.

Además, describió lo sucedido en el momento del accidente, indicando que él iba al volante: “Se pierde el control, me pego con un poste y se me explota una llanta. No pude estabilizar el vehículo. (...) Soy el propietario del vehículo y, obviamente, nadie quiere atropellar a nadie”, dijo en un video a través de sus redes sociales.