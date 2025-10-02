Estos son los nombres con los que Creemos quiere dar el salto al Congreso

El movimiento Creemos presentó los nombres con los que busca llegar por primera vez al Congreso de la República en las próximas elecciones legislativas.

Con una lista al Senado y la Cámara compuesta por exalcaldes, exsecretarios y líderes de varias regiones del país, el movimiento político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, busca dar un salto a la política nacional.

Las metas son ambiciosas. Luego de formalizar este miércoles el inicio de su campaña de recolección de firmas, esa colectividad espera no solo recolectar los apoyos necesarios para participar de los comicios, sino participar de una contienda en la que recupere su estatus de partido.

El desafío consistirá en mejorar los históricos resultados que obtuvieron en las pasadas elecciones territoriales —en las que el alcalde Federico Gutiérrez obtuvo más de 700.000 votos y el movimiento logró sacar 8 curules en el Concejo de Medellín y otras 5 en la Asamblea de Antioquia—, al tiempo de fortalecer sus bases en otras regiones del país.

A nivel nacional, los impulsores de esa cruzara serán los aspirantes al Senado, cuya lista fue presentada este martes en Bogotá y aparece encabezada por Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín.

A esa corporación también aspirarán otras figuras conocidas en el ámbito regional como el diputado Andrés Felipe Bedoya y el general Eliécer Camacho Jiménez.

En un acto realizado en las oficinas de las Registraduría en Medellín, el movimiento también presentó su lista de aspirantes a la Cámara de Representantes, encabezada por el exsecretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, uno de los funcionarios más cercanos al alcalde Gutiérrez y quien en marzo pasado dimitió a su cargo para meterse de lleno en la campaña.

En el segundo lugar de la lista estará el exsecretario Privado Simón Molina, quien pese a militar en el pasado periodo de gobierno en el Centro Democrático, siendo uno de los principales cabildantes de ese partido en el Concejo, ahora será también una de las apuestas fuertes de Creemos para llegar a la Cámara.