Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta

Las nuevas cámaras de fotodetección están funcionando desde el 18 de noviembre.

  Nuevas cámaras de fotodetección entraron en funcionamiento en la Variante de Caldas. Fecha de evento: 17/07/2025. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Nuevas cámaras de fotodetección entraron en funcionamiento en la Variante de Caldas. Fecha de evento: 17/07/2025. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

Un par de nuevas cámaras de fotodetección están funcionando en el Valle de Aburrá desde esta semana para vigilar que se cumplan las normas de tránsito.

Ambas cámaras se encuentran sobre la variante de Caldas a la altura de la vereda Pan de Azúcar, en el tramo que corresponde a Sabaneta, por lo que el municipio pasó de cuatro a seis dispositivos, localizados en tres puntos de la zona urbana del municipio más pequeño de Colombia por extensión territorial.

Puede leer: ¿Por qué hay polémica en Itagüí por unos embargos de la Alcaldía a los que deben multas de tránsito?

La Alcaldía de Sabaneta informó que estas cámaras identificarán las siguientes infracciones de tránsito:


La primera es los vehículos sin revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente, o en condiciones adecuadas.

En segundo lugar, pondrá comparendos a aquellos vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, y, finalmente, sancionará a los vehículos de 3.5 toneladas o más que vayan por el carril izquierdo de la vía.

Además, los dispositivos también controlarán el exceso de velocidad, pues el límite permitido en este corredor es de 80 kilómetros por hora. Quienes sobrepasen el límite quedarán registrados y podrán recibir su respectiva sanción.

Es importante resaltar que estas cámaras no impondrán comparendos por el pico y placa, pues esta vía está exenta de esta medida.

Siga leyendo: Una sola cámara en la Autopista Sur produjo la mitad de fotomultas de Itagüí en cuatro años y medio

“Esta vía tiene una condición que está exenta del pico y placa, lo que significa que un carro que pase por allá teniendo esta restricción no recibirá ningún comparendo ni va a ser requerido por una autoridad de tránsito. Para tranquilidad de los conductores, cuando entren a funcionar las cámaras, este tramo va a seguir libre de pico y placa”, aseguró el secretario de Movilidad de Sabaneta, Jorge Tabares.

Cabe recordar que Sabaneta es junto a Medellín, Bello, Itagüí y Rionegro los únicos municipios de Antioquia con cámaras de fotodetección autorizadas por el Ministerio de Transporte.

