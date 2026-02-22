Suspenden tres partidos de fútbol en México por violencia tras muerte de narcotraficante “El Mencho”

El partido entre Querétaro y Juárez, por la séptima jornada de la primera división del fútbol mexicano, fue suspendido este domingo por hechos violentos registrados tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, anunció la Liga MX.
El encuentro por la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede donde además la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia este miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.
“El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora será reprogramado”, informó la primera división del fútbol mexicano en un comunicado.