Norma del Gobierno Petro afecta exportaciones de madera en puertos de Urabá: ¿de qué trata?

Una polémica resolución del Ministerio de Medio Ambiente tiene paralizado los planes de exportación y las relaciones comerciales en los puertos de Urabá. Empresarios, operadores logísticos y directivos de terminales marítimos advierten que la norma, que busca reforzar el control sobre el comercio internacional de especies de flora, estaría generando un fuerte impacto en la exportación de madera proveniente de plantaciones comerciales y afectando directamente a puertos del Caribe y del Golfo de Urabá.
La Resolución 1489 de 2024, que entró en vigor el 8 de mayo de 2025, establece nuevos requisitos para la exportación e importación de productos derivados de la flora, incluso aquellos que no se encuentran en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Además, restringe que estos productos solo puedan movilizarse por los puertos autorizados en normas expedidas hace más de una década.
Para el sector, el problema no está únicamente en los nuevos trámites, sino en que la resolución se basa en listados de puertos definidos en el Decreto 1076 de 2015 de Colombia, lo que deja por fuera terminales que hoy están en funcionamiento o en desarrollo y que no existían cuando se expidieron esas normas.