Logística inteligente: clave para la competitividad de Colombia

A comienzos del siglo XIX, Colombia no solo exportaba oro, también enviaba a Inglaterra el tabaco cultivado en Ambalema, Tolima. Desde allí, la carga descendía por el río Magdalena: primero en champanes —canoas techadas con palma, capaces de transportar hasta cien toneladas y guiadas por bogas— y, más adelante, en vapores que la llevaban hasta el puerto de Cartagena. El trayecto podía extenderse durante semanas, incluso meses, y en ese tiempo la mercancía desaparecía del mapa: hacerle seguimiento era imposible.
La difícil geografía, los caminos de herradura, el rezago en los medios de transporte hacían que, pese a tener dos salidas al mar, comerciar con el mundo a finales del siglo XIX, e incluso en el siglo XX, fuera una empresa quijotesca.
Nadie podía imaginar entonces que, décadas después, con 13 zonas portuarias, redes de transporte aéreo y terrestre, obras de ingeniería, desarrollos viales, procesos automatizados y el uso de inteligencia artificial, el comercio del país podría tener una transformación radical.
Si bien en 2025 Colombia alcanzó exportaciones no tradicionales por US$26.389 millones FOB, y mantiene ventajas derivadas de su ubicación geográfica y su cercanía al canal de Panamá, los expertos coinciden en que el desafío no es solo aumentar la oferta de productos con valor agregado, sino también acelerar la adopción de tecnologías que fortalezcan la competitividad del país.
“En un entorno global cada vez más exigente, la eficiencia logística, la automatización de procesos, la trazabilidad y la inteligencia artificial se convierten en un pilar determinante de la competitividad internacional”, afirma Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, y agrega que este es un tema estratégico porque reduce costos logísticos y genera eficiencias en las operaciones de comercio exterior.
En el mismo sentido, María Paula Sánchez, socia líder de la práctica de Aduanas y Comercio Exterior de la firma Posse Herrera Ruiz, asegura que la automatización y la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial serán definitivas para la supervivencia en un mercado global. “La IA puede reducir hasta en un 80% el tiempo y los costos en la preparación de trámites y redacción de documentos complejos”. Un avance que, además, contribuiría a eliminar el error humano, principal causa de las sanciones aduaneras.