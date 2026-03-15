Atento al paro minero que comenzará este 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba

Un nuevo paro minero de carácter indefinido comenzará este 16 de marzo en las regiones del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba. La manifestación se realiza en protesta por los diferentes operativos de la fuerza pública contra la maquinaria de los mineros informales, así como por la falta de respuestas y garantías por parte del Gobierno Nacional.

La convocatoria fue hecha por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, tras una serie de denuncias, tras más de 30 intervenciones que han dejado hasta el momento 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas destruidas.

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Esto ocurre después de más de un año de mesas de negociación que no han logrado soluciones concretas que permitan el desarrollo de esta actividad bajo medidas de formalización, por lo que anunciaron el inicio de las movilizaciones a las 00:00 horas de este lunes.

Los puntos de bloqueo se ubicarán en la vía que conecta Antioquia con la costa Caribe, específicamente en los municipios de Caucasia y Puerto Libertador (sur de Córdoba).

“Recomendamos a la comunidad en general programarse y abastecerse como medida preventiva, ya que este paro será indefinido. La solución a esta coyuntura y el levantamiento de la protesta depende únicamente de la voluntad política y del diálogo del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro”, expresó en un video la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba.