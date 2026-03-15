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Atento al paro minero que comenzará este 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba

Los mineros informales de Antioquia y el sur de Córdoba reclaman garantías del gobierno de Gustavo Petro y anunciaron un paro de carácter indefinido que se mantendrá hasta que se resuelva la coyuntura.

  • Atento al paro minero que comenzará este 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba
  • Nuevo paro minero comenzará este lunes, 16 de marzo de 2026, en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Nuevo paro minero comenzará este lunes, 16 de marzo de 2026, en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un nuevo paro minero de carácter indefinido comenzará este 16 de marzo en las regiones del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba. La manifestación se realiza en protesta por los diferentes operativos de la fuerza pública contra la maquinaria de los mineros informales, así como por la falta de respuestas y garantías por parte del Gobierno Nacional.

La convocatoria fue hecha por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, tras una serie de denuncias, tras más de 30 intervenciones que han dejado hasta el momento 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas destruidas.

Lea también: Cuatro mineros fallecieron tras inhalar gases tóxicos en una mina de Antioquia

Esto ocurre después de más de un año de mesas de negociación que no han logrado soluciones concretas que permitan el desarrollo de esta actividad bajo medidas de formalización, por lo que anunciaron el inicio de las movilizaciones a las 00:00 horas de este lunes.

Los puntos de bloqueo se ubicarán en la vía que conecta Antioquia con la costa Caribe, específicamente en los municipios de Caucasia y Puerto Libertador (sur de Córdoba).

“Recomendamos a la comunidad en general programarse y abastecerse como medida preventiva, ya que este paro será indefinido. La solución a esta coyuntura y el levantamiento de la protesta depende únicamente de la voluntad política y del diálogo del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro”, expresó en un video la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba.

Toque de queda en Caucasia

Debido a las manifestaciones y bloqueos que comenzarán mañana, la Alcaldía de Caucasia emitió el Decreto 035 de 2026, por el cual se ordena la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la marcha, que podría generar alteraciones al orden público.

Entérese: Empeora la protesta en el Ministerio de Minas: manifestantes aseguran que no se moverán hasta que se instale una mesa de negociación

Por esta razón, los habitantes de Caucasia tendrán toque de queda desde las 23:59 horas del domingo 15 de marzo hasta las 6:00 horas del lunes 16.

Atento al paro minero que comenzará este 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba

“Esta medida se repetirá todos los días de manera sucesiva y en el mismo horario hasta que sean superadas las situaciones que representan una amenaza de alteración del orden público”, se lee en el decreto.

Ley seca en Caucasia

En el municipio de Caucasia también se decretó Ley Seca, por lo que queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las 00:00 horas del lunes 16 de marzo hasta nueva orden. Del mismo modo, habrá restricción del parrillero en la circulación de motocicletas a partir de este lunes y hasta nueva disposición.

Son varias las protestas que se han realizado contra el Ministerio de Minas de Colombia, ya que en febrero se registró otra, liderada por integrantes de las centrales obreras CGT, CTC y CUT, pertenecientes al sector cañero, panelero y palmero, provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.

Siga leyendo: Mineros informales entraron a paro en Quibdó por políticas mineras del Gobierno: bloquearon vía a Medellín

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