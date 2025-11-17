x

Cuatro mineros fallecieron tras inhalar gases tóxicos en una mina de Antioquia

Los hechos ocurrieron en un socavón de Segovia este domingo.

  • Los cuatro mineros fallecidos tenían edades entre los 22 y 28 años. FOTO: Archivo El Colombiano
    Los cuatro mineros fallecidos tenían edades entre los 22 y 28 años. FOTO: Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
17 de noviembre de 2025
bookmark

Cuatro mineros fallecieron este domingo en el municipio de Segovia luego de inhalar gases tóxicos al interior de un socavón.

La tragedia ocurrió en una mina identificada como Las Delicias, al parecer luego de unas explosiones que son materia de investigación.

Le puede interesar: Mina de carbón San Fernando seguirá operando en Amagá, Antioquia, bajo otro nombre y con nuevos empresarios

Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) sostuvo que los primeros reportes darían cuenta de unas detonaciones.

“Al parecer, luego de que la empresa Aris Mining de Segovia realizara una explosión en los socavones de la mina Las Delicias, que comunicaban con los trabajos de dicha compañía, ingresaron tres de ellos al socavón. Sin darse cuenta, se inhalaron los gases producto de esas explosiones y fallecieron”, dijo Gómez.

Lea también: Mineros informales entraron a paro en Quibdó por políticas mineras del Gobierno: bloquearon vía a Medellín

Un cuarto minero, alarmado al no ver el regreso de sus compañeros a la superficie, también habría ingresado a la mina para verificar la situación, e inhaló igualmente los gases tóxicos.

“Dicen que salió mareado y luego de recuperarse, iniciaron un proceso de ventilación, no fue suficiente”, añadió Gómez, quien precisó que los cuatro mineros fallecidos tenían edades entre los 22 y 28 años.

Conalminercol apuntó que los restos mortales de los cuatro mineros ya fueron rescatados del socavón.

