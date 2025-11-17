Cuatro mineros fallecieron tras inhalar gases tóxicos en una mina de Antioquia

Cuatro mineros fallecieron este domingo en el municipio de Segovia luego de inhalar gases tóxicos al interior de un socavón.

La tragedia ocurrió en una mina identificada como Las Delicias, al parecer luego de unas explosiones que son materia de investigación.

Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) sostuvo que los primeros reportes darían cuenta de unas detonaciones.