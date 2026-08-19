Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Intentó mediar en una pelea en Envigado y terminó en el hospital por una brutal golpiza

El joven requirió cirugías por fracturas faciales después de ser atacado a patadas en el parque San José, de Envigado. Su madre pide que el caso se investigue como tentativa de homicidio.

  • La golpiza ocurrió en el parque San José de Envigado. Fotos: captura del video y EL COLOMBIANO.
    La golpiza ocurrió en el parque San José de Envigado. Fotos: captura del video y EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
19 de agosto de 2026
bookmark

Un caso de intolerancia terminó en una brutal golpiza en el parque San José de Envigado, el pasado 9 de agosto. Miguel Ángel Morales Quiroz, de 20 años, denuncia que fue agredido después de intentar mediar para evitar que golpearan a uno de sus amigos, con quien compartía esa noche. Según su relato, sin mediar palabra, un hombre lo atacó.

”Ese hombre me pega y en ese momento, obviamente, yo me defiendo, y mientras me estoy defendiendo me agreden en el piso”, relató la víctima a Noticias Telemedellín.

Lo que parecía una riña callejera terminó en un acto criminal: un tercer hombre intervino en la gresca y, junto a su cómplice, atacó a patadas el rostro y el cuello de Miguel Ángel, golpes que, según se advierte en la denuncia, pudieron ser fatales. El joven quedó inconsciente durante varios minutos.

Entérese: “¡Téngase que quedó pillado!” Así ocurrió la balacera en La Ceja

Los agresores, de acuerdo con testigos y con la denuncia formal ya radicada en la Fiscalía, también atacaron la motocicleta que Miguel Ángel usa para trabajar como domiciliario.

Como consecuencia de la golpiza, el joven requirió cirugías por fracturas faciales, estuvo hospitalizado una semana y recibió un mes de incapacidad.

Claudia Quiroz, madre de la víctima y abogada de profesión, pidió que el caso reciba un tratamiento más severo por parte de las autoridades y que se investigue como tentativa de homicidio.

“Obro como madre de la víctima y también como abogada de profesión; espero que a este suceso le den trámite y lo atiendan como una tentativa de homicidio y como daño en bien ajeno. Téngase en cuenta que hubo alevosía”, indicó.

La familia anunció además que interpondrá acciones legales y quejas disciplinarias contra los patrulleros de Policía que llegaron al lugar de los hechos, a quienes acusan de no haber trasladado a la víctima a un centro asistencial oportunamente. En cambio, aseguran que priorizó imponerle un comparendo.

EL COLOMBIANO contactó al Departamento Metropolitano de Policía para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El caso se suma a una tendencia que ya venía en aumento en la región. Según cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los homicidios por riñas en Medellín pasaron de 114 a 129 casos en 2025, un incremento del 13%.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

En Envigado, la intolerancia también ha cobrado vidas: 2022 fue uno de los años más violentos de la ciudad en años recientes, con un aumento del 166% en los homicidios, la mayoría de ellos relacionados con hechos de intolerancia.

Lea más: Riña entre menores en Rionegro dejó lesionados y aprehendidos, ¿qué pasó?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió con Miguel Ángel Morales Quiroz en el parque San José de Envigado?
El joven domiciliario de 20 años fue atacado brutalmente por dos hombres tras intentar mediar en una riña para defender a un amigo. Miguel Ángel fue derribado y golpeado a patadas en el rostro y cuello, sufriendo múltiples fracturas faciales que requirieron intervención quirúrgica, una semana de hospitalización y un mes de incapacidad.
¿Por qué la madre de la víctima pide investigar el caso como tentativa de homicidio?
Claudia Quiroz, madre del joven y abogada de profesión, radica la denuncia bajo esta conducta penal argumentando que los agresores actuaron con alevosía, propinando patadas en la cabeza cuando su hijo estaba inconsciente e indefenso en el piso, lo que puso en riesgo inminente su vida.
¿Qué denuncias existen contra los policías que atendieron la emergencia?
La familia interpondrá acciones legales y quejas disciplinarias contra los patrulleros que llegaron al parque San José, acusándolos de omisión de socorro por no trasladar al joven lesionado a un centro médico y, en su lugar, priorizar la imposición de un comparendo por la riña.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos