Riña entre menores en Rionegro dejó lesionados y aprehendidos, ¿qué pasó?

Desde el municipio de Rionegro informaron sobre la violenta riña de un grupo de jóvenes, los cuales se enfrascaron en una pelea usando armas cortopunzantes, a las afueras de un colegio.

Según trascendió, por lo menos seis jóvenes fueron vistos en la tarde de ayer martes 28 de julio, participando de una violenta pelea a las afueras de la Institución Educativa Josefina Muñoz González, en el sector Cuatro Esquinas.

Tras el llamado de la comunidad la Policía intervino en el lugar y, según informaron los medios locales, capturó a un joven de 18 años y aprehendió a otros cuatro menores de edad.

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Además, las autoridades habrían incautado una de las armas utilizada durante la confrontación.