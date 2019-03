Regresa pico y placa extendido por dañina calidad del aire

A solo dos días de terminar el estado de prevención ambiental por acumulación nociva de contaminantes, de nuevo las estaciones de medición reportaron niveles dañinos para la salud, según el reporte del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata).

LEA ACÁ: Calidad del aire vuelve a empeorar en el Aburrá

A las 3:00 p.m. de este jueves, de los 20 puntos de monitoreo de referencia poblacional, los cuales se tienen en cuenta dentro del Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica (Poeca), 19 estaban en color naranja (nivel dañino para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias) y una en amarillo (condición moderado). Las dos estaciones de medición de tráfico —ubicadas en el Centro de Medellín y en La Estrella— reportaron color rojo (un ambiente dañino para toda la población).

La condición, que se prolongó por más de 24 horas, llevó a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de nuevo, por tercera vez desde febrero, declarara la alerta ambiental los días viernes 29 y sábado 30 de marzo. (Las otras dos alertas tuvieron lugar 6, 7 y 8 y 18, 19 y 20 de marzo).

LEA ACÁ: Medellín amaneció con el aire dañino

La medida contempla un pico y placa de nueve horas (5:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.) para carros particulares y motos de dos y cuatro tiempos. Para modelos 1996 y anteriores la restricción es de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.