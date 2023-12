Una angustia se volvió pesadilla para una abuela de Apartadó, Urabá antioqueño, tras casi un mes y medio lejos de su nieta de 8 años, quien está bajo la protección de las autoridades de Costa Rica, luego de que se la quitaran a su padre, tras cruzar la peligrosa selva del Darién con destino a los Estados Unidos. Ahora, la familia no tiene los recursos económicos para costear lo que implica el traslado de la menor de edad a su hogar y piden apoyo del Gobierno Nacional, desde donde indicaron que ya están al frente del caso.

Esa abuela es Martha Cecilia López y cuenta entre lágrimas que está desesperada al saber que la niña está lejos de sus seres queridos, en un país desconocido para ella. Según su relato, esta historia se remonta a mediados de este año, cuando el padre de la menor de edad, que no habría estado presente en la crianza, habría aparecido para que le permitieran tener acercamientos con su hija y responder por ella.

En julio, el hombre fue a Apartadó, donde la pequeña vive bajo custodia de la abuela, y le dio el apellido, asegura la mujer.

Le puede interesar: Ladrones dejaron sin nada a campesinos que tienen emprendimiento de ají en Cocorná

Pasados los meses, el padre propuso buscar un mejor futuro en los Estados Unidos, para lo cual le permitieron que llevara a la niña a Medellín con el fin de adelantar los trámites para obtener el pasaporte. “La mamá de la niña le dijo que en caso de un viaje ella le daba la autorización para que la niña pudiera salir, todo de forma legal. El 27 de octubre él vino aquí a Apartadó, porque supuestamente tenían la cita del pasaporte de la niña el 30”, sostuvo Martha.

Pero ese permiso, agrega la abuela, terminó en la pesadilla que hoy vive. Según relata, el 29 de octubre, día de las elecciones regionales, la niña la llamó en la noche y le dijo llorando que el papá estaba empacando maletas para partir a otro país, al que llamó “Estados Juntos”. Después de eso no tuvieron más noticias, aunque intentaron buscar al hombre, de quien creyeron no se podía llevar a la menor de edad, porque no le habían firmado permisos, afirma Martha.