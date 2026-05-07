Polémica en Caldas por planta de residuos orgánicos que instalarán a 3 kilómetros del parque principal

A tres kilómetros del parque de Caldas, las autoridades proyectan construir una planta de tratamiento de residuos orgánicos. El objetivo es aliviar la presión sobre el relleno sanitario La Pradera, pues si las prácticas de disposición en el Valle de Aburrá no cambian, para 2030 el nuevo vaso La Piñuela habrá ocupado el 68% de su capacidad. El problema es lo que queda en medio: la planta estaría a menos de 200 metros de más de 300 familias de 10 veredas.
El Área Metropolitana y la Alcaldía de Caldas presentaron el proyecto como una de las máximas innovaciones en el manejo de las basuras del Valle de Aburrá, con el que se buscarán disponer únicamente los residuos orgánicos para darles aprovechamiento. Se aprovecharían hasta 52 toneladas/día de estos residuos, con una inversión de $14.000 millones, lo cual no solo reduciría la presión sobre el relleno sanitario, sino que transformará residuos en valor para el territorio.