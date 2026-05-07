Polémica en Caldas por planta de residuos orgánicos que instalarán a 3 kilómetros del parque principal

A tres kilómetros del parque de Caldas, las autoridades proyectan construir una planta de tratamiento de residuos orgánicos. El objetivo es aliviar la presión sobre el relleno sanitario La Pradera, pues si las prácticas de disposición en el Valle de Aburrá no cambian, para 2030 el nuevo vaso La Piñuela habrá ocupado el 68% de su capacidad. El problema es lo que queda en medio: la planta estaría a menos de 200 metros de más de 300 familias de 10 veredas. El Área Metropolitana y la Alcaldía de Caldas presentaron el proyecto como una de las máximas innovaciones en el manejo de las basuras del Valle de Aburrá, con el que se buscarán disponer únicamente los residuos orgánicos para darles aprovechamiento. Se aprovecharían hasta 52 toneladas/día de estos residuos, con una inversión de $14.000 millones, lo cual no solo reduciría la presión sobre el relleno sanitario, sino que transformará residuos en valor para el territorio.

Beatriz Helena Villegas, quien lleva toda su vida viviendo en la vereda La Quiebra, sector Urapanes, dijo que están preocupados con la noticia de la construcción de la planta de residuos: “nos afectaría la salud, el bienestar de los niños, un humedal cercano; y agravaría problemas de las vías y el acueducto”. Las familias vecinas de la futura planta aseguraron que tienen previsto tomar las acciones legales necesarias para evitar que esta planta se levante al lado de sus viviendas. “Si llega esta planta, nuestras casas no valdrán nada y estaríamos llenos de roedores y malos olores. Lo que nos harían sería un daño grandísimo”, explicó Liliana Vásquez, otra habitante de este sector. Entérese: Medellín y Corea del Sur firman acuerdo para transformar el manejo de basuras Incluso los residentes hacen énfasis en que la disposición de residuos orgánicos tiene un gran problema de cultura ciudadana, teniendo en cuenta que son pocas las personas que saben separar los residuos, por lo que, en medio de esta confusión, pueden terminar llegando otros desechos. “Eso es un cuento que solo va a ser para orgánicos. La gente no sabe separar basuras y esto acá nos lo van a volver el relleno de todo el Valle de Aburrá”, dijo Vásquez. Otra preocupación de la comunidad es la cercanía que el proyecto tendría con un humedal que está en la zona. Fabián Vélez, líder de la vereda La Quiebra, señalo que “la alcaldía, en vez de traernos una planta de tratamiento de agua potable y un acueducto que genere desarrollo, nos va a traer una planta de tratamiento de residuos orgánicos, de basura, y al lado de un humedal que es fuente hídrica para algunas comunidades”. El predio donde se dispondrían los residuos orgánicos fue entregado por una empresa constructora de bodegas como parte de su compensación urbanística. La comunidad, sin embargo, esperaba otro tipo de proyecto para ese espacio.

La respuesta de las autoridades

La planta está concebida como un alivio para el relleno sanitario La Pradera: si funciona como se proyecta, podría reducir hasta en un 50% los residuos orgánicos que hoy llegan a la planta de aprovechamiento ubicada en el Norte antioqueño, en jurisdicción del municipio de Donmatías. La planta hace parte del Hecho Metropolitano de economía circular que proyecta varios proyectos asociados al modelo de producción y consumo en el Valle de Aburrá. La iniciativa, aprobada por los diez alcaldes metropolitanos, proyecta un ahorro potencial de $220 billones a 2040. También se proyecta la reducción en el consumo de energía de 188 gigavatios/hora, así como el ahorro de 14 millones de metros cúbicos de agua. El diagnóstico y elaboración del Hecho Metropolitano se llevó a cabo con la Fundación Socya, a través de un proceso participativo con más de 20 mesas de trabajo. Además del proyecto de Caldas, se construirá un punto de disposición de escombros en Medellín y una plaza de mercado sostenible en Copacabana. Le puede interesar: Se destraba proyecto para estación de transferencia de residuos que reducirá el recorrido de basuras hacia La Pradera El alcalde de Caldas, Jorge Mario Rendón, conocido como el Profe Piolo, dijo que se destinó este espacio para la planta porque es una gran iniciativa para la transformación de los desechos orgánicos. El proyecto queda a menos de 300 metros de viviendas, en una zona donde además se levantan bodegas que el municipio de Caldas considera clave para su desarrollo económico. Sin embargo, algunos empresarios verían con recelo la construcción de esta planta de manejo de residuos orgánicos, debido a las incomodidades y a los perjuicios que puede presentar.