Medellín y Corea del Sur firman acuerdo para transformar el manejo de basuras

Este jueves se firmó un acuerdo de cooperación entre Medellín y Corea del Sur de 14,6 millones de dólares para, entre 2026 y 2031, transformar el modelo de manejo de residuos sólidos de Medellín.

El acuerdo, suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Colombia (Koica), la Administración Distrital, el Grupo EPM, Emvarias y la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín (ACI), contempla una inversión de 16,4 millones de dólares en la que Corea aporta 11,2 millones y el Distrito, 5,2 millones.

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La iniciativa se implementará en una planta de aprovechamiento de material orgánico en el relleno sanitario La Pradera, con una capacidad proyectada de 10 toneladas por día. También incluye un nuevo sistema de transporte y recolección selectiva de residuos orgánicos, así como el fortalecimiento del aprovechamiento de residuos inorgánicos.

Para complementar el proyecto con una transformación cultural, se creará una sala interactiva en el Museo del Agua EPM —administrado por la Fundación Grupo EPM—, donde niños y adultos podrán aprender sobre el manejo adecuado de residuos.