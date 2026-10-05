Polémica por “cepos” a malparqueados en la Central Mayorista de Antioquia: ¿es legal el cobro?

Por los 288.000 metros cuadrados y 31 bloques de la Central Mayorista de Antioquia discurre una ciudad dentro de una ciudad. Claro, una ciudad habitada por coteros, transportadores, clientes, rebuscadores, propietarios y un montón de chiquillos –hijos de trabajadores de la plaza– amén de esta época de vacaciones. Y como buena ciudad dentro de la ciudad, en su interior se reflejan todos los problemas que aquejan a la gran urbe, problemas como el mal parqueo.

Este fin de semana, las redes sociales se encendieron por cuenta de una denuncia ciudadana que indicaba que algunas motos —que fueron dejadas donde no está permitido parquear— habían sido inmovilizadas con cadena y candado, a modo de “cepos”, por empleados de la Central. A los infractores les dejaron un mensaje que decía que para poder moverlas debían pagar una multa de $30.000. La denuncia admitía que se había incurrido en una contravención, pero también cuestionaba si la central de abastos tenía potestades para realizar este procedimiento, propio de las autoridades de movilidad. El asunto generó debate en redes con voces a favor y en contra, así como infinidad de argumentos defendiendo uno y otro lado.

¿Es legal el cobro?

Este diario buscó a la central de abastos para conocer su versión. Desde allí indicaron que sí han recurrido a dichas medidas con el fin de controlar el problema del mal parqueo, que causa graves perjuicios a la cadena logística. La Central también comentó que es un ente privado y que sus actuaciones internas —como las inmovilizaciones y los cobros de multas que hacen a los mal parqueados— se encuentran enmarcadas en el régimen de propiedad horizontal establecido por la Ley 675 de 2001; tal como ocurre con otros espacios como las unidades residenciales o los centros comerciales. Este asunto fue ratificado por la Alcaldía de Itagüí. Lea también: Medellín lanza campaña contra el mal parqueo: este año van 19.600 ‘partes’ “Si bien las medidas pueden resultar polémicas, estas no tienen como propósito generar ingresos para la administración de la plaza, sino promover el uso adecuado de las zonas de estacionamiento y garantizar que las áreas comunes puedan cumplir su función. Si dejan un carro al frente de un local, ese local no puede hacer cargue ni descargue de productos”, apuntó la entidad.

Una “epidemia” de mal parqueo

El tema del mal parqueo dentro de La Mayorista es un problema que termina afectando las operaciones de cargue y descargue de mercancías. Toca ver las afugias de conductores de carga para evitar dañar un carro de alta gama o una moto ubicados donde no deberían estar; o como los mal parqueados retrasan por horas la operación de cargue o descargue programado. Hasta doble filas se ven en zonas con señales de prohibido parquear. Dani Mariaca Rivera, vocero de la Central de Abastos, señaló que las vías ubicadas frente a los muelles deben mantenerse despejadas para el ingreso, descarga y despacho de productos, pero dado el enorme flujo diario de personas y vehículos esto se ha vuelto toda una odisea. Según sus datos, aparte de las 110.000 personas que llegan diariamente allí –casi la tercera parte de todos los habitantes de Itagüí–, alrededor de 28.000 vehículos ingresan todos los días a la Central. “De estos, entre 2.800 y 3.200 son vehículos de carga. Luego hay unas 8.000 motocicletas. Y el resto, casi 17.000, son carros particulares de clientes. Por eso es que el tema del mal parqueo es tan complejo acá”, apuntó Mariaca.

“Conchudez” al alza

El vocero explicó que una parte del problema tiene que ver con quienes usan la Central como “parqueadero abierto”. Según el funcionario, en los últimos cinco años se han detectado conductores de sectores residenciales y empresas vecinas que abandonan sus automotores en la Central para irse a otros lados a realizar sus actividades. Mariaca también comentó que también hay personas que aprovechan la cercanía de la Central con el metro para dejar allí sus vehículos y continuar su recorrido en tren.

Una escena habitual en la Plaza Mayorista: no falta quien va parqueando donde mejor le convenga. FOTO: Julio Herrera.

“Dejan los vehículos como si esto fuera el parqueadero de ellos; los dejan todo el día o hasta toda una semana. Incluso algunos ya les habían montado hasta sus propias ‘celdas’”, dijo. Lea también: Estrategia contra el mal parqueo en Medellín comienza por Buenos Aires La consecuencia inmediata del mal parqueo es la interrupción de las operaciones de abastecimiento. Cuando un vehículo bloquea un acceso o una zona de cargue y descargue, los transportadores deben esperar, con la paciencia del santo Job, a que el imprudente sea localizado y le dé la gana de retirar su automotor. “El promedio, yéndonos bien, es de una hora cuando aparece el dueño. Si no, se pueden ir dos, tres, cuatro horas mientras aparece y quita el vehículo. Ahora multiplique eso por todos los bloques de La Mayorista”, explicó uno de los conductores. El dato fue ratificado por Mariaca.

¿Cuántos son los multados?

De acuerdo con Mariaca, el número de sancionados es reducido frente al volumen total de usuarios de la Central. “En un día de mucho tránsito en la Central como un martes o un jueves, máximo tres personas son las que multamos”, indicó. La Central apuntó que cuenta actualmente con diferentes alternativas para parquear. Para las motos está el Bloque Naranja que cuenta con 5.000 celdas destinadas para albergar motos. El costo de parqueo allí es de $4.500 por todo el día. Para los vehículos particulares también hay espacio en el Bloque Naranja y el bloque 31. Los usuarios de automóviles cuentan con dos horas gratuitas en estos parqueaderos.

De otro lado, la Central Mayorista también proyecta ampliar su oferta de estacionamiento. La Asamblea de Copropietarios aprobó este año la construcción de un nuevo bloque exclusivo para parquear motos. El proyecto será modular y comenzaría con una primera etapa con capacidad para 1.500 motos. Este comenzará a construirse en 2027. Además, la Asamblea de Copropietarios determinó avanzar en la construcción de nuevos parqueaderos en altura para vehículos particulares. En La Mayorista insisten que las multas son más un asunto pedagógico y no una forma de lucro. Por eso insisten en que la recomendación de la administración es utilizar los parqueaderos, incluso cuando ello implique caminar una distancia adicional hasta el establecimiento que se visita, toda vez que así se garantiza el flujo del abasto que requiere la central. Bloque de Preguntas y Respuestas