Medellín lanza campaña contra el mal parqueo: este año van 19.600 ‘partes’

Con el propósito de combatir el mal parqueo, la Alcaldía de Medellín lanzó una campaña pedagógica para sensibilizar a los conductores sobre la importancia de respetar el espacio en las vías. Esta práctica se ha convertido en una de las principales problemáticas de movilidad en la ciudad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Movilidad, el año pasado las autoridades impusieron al menos 61.404 comparendos, producto de 9.735 operativos de control contra ese flagelo. Le puede interesar: ¿Qué hacer para resolver el problema del mal parqueo en Medellín? Crecimiento del parque automotor lo vuelve un reto aún mayor Como resultado de esas redadas, en ese mismo periodo fueron inmovilizados 16.860 vehículos. Este año, esos controles se han mantenido. Con corte al pasado 9 de mayo, las autoridades sorprendieron a 19.627 infractores, producto de 3.684 operativos de control. En este lapso, al menos 5.112 vehículos han sido inmovilizados por infringir las normas. Las razones del auge de esta problemática son múltiples. Una de las más importantes se asocia al incremento sostenido del parque automotor, que en los últimos 25 años pasó de 321.000 a más de 2.600.000, un aumento total del 704%. Solo las motocicletas se han incrementado en 1.272%, pasando de 106.000 a 1.400.000 en números redondos.

A raíz de esta gran cantidad de vehículos que circulan por todas partes, la ciudad se ha venido quedando corta en habilitar espacios para el parqueo y regularizar esta actividad. En cálculos generales se estima que para un parque automotor del tamaño de Medellín se necesitaría habilitar un área de 600.000 metros cuadrados, algo así como dos veces el tamaño de Parques del Río en el Norte. El colapso de las vías por esta situación es especialmente sensible en zonas como el Centro de Medellín y las comunas de El Poblado (14) y Laureles-Estadio (11), precisamente aquellas en las que se concentra la mayor parte del parque automotor. Lea también: ¡No hay por dónde andar! Se necesitan dos Parques del Río para meter los carros que cuadran en calles de Medellín No obstante, el problema también está latente en múltiples rincones de la ciudad, incluidos muchos barrios de la periferia, en los que el mal parqueo se suma a la estrechez de las vías e incluso ha dificultado a los organismos de socorro acceder prontamente para atender emergencias. Además de los grandes operativos de control, que hacen parte de una estrategia recientemente emprendida por el Distrito para hacer cumplir la ley en todo el territorio, también se han ensayado otras acciones como reformas en las Zonas de Estacionamiento Regulado y la formulación de un Plan Maestro Distrital de Parqueaderos, con el que se busca incentivar la construcción de parqueaderos subterráneos y en altura de la mano con el sector privado.