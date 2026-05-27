Polémica por gira de la Presidencia para socializar “logros” en Urabá pese a incumplimientos en El Toyo y acueducto

Justo en medio de una encendida controversia por los retrasos en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y las inversiones que el gobierno del presidente Gustavo Petro prometió y no hizo en el Urabá antioqueño, la Presidencia anunció una gira para socializar sus “logros” en esa subregión de Antioquia. El evento, encabezado por la Consejería Presidencial para las Regiones, comenzará este miércoles en Arboletes y tendrá paradas en otros municipios como Necoclí, Turbo, Chigorodó y Apartadó. La antesala de esa correría está marcada por un duro cruce entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón señalara que más allá de los discursos, el presidente Petro no había cumplido ni con su deber de terminar el Túnel del Toyo, ni con las inversiones que prometió para el acueducto de Urabá. Le puede interesar: “Que no jodan más”: el reclamo del gobernador Rendón al Gobierno Petro por obras frenadas en Antioquia Como muestra de las promesas olvidadas por el primer mandatario, Rendón publicó un fragmento de un discurso proferido por Petro en 2024 en Apartadó. “... pero el acueducto regional del Urabá vale un billón de pesos. Ojo. Haciendo las cuentas matemáticas uno podría decir: ¿Cuánto vale el Túnel del Toyo?: $5 billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá?: un billón. ¿Qué priorizamos?”, dijo Petro en aquel evento.

En aquel año, cabe recordar, Petro estaba enfrascado en una discusión con la Gobernación de Antioquia, luego de que su gobierno señalara no estar dispuesto a asignarle más recursos al Túnel del Toyo, pese a solo tener pendiente un tramo al que se había comprometido la Nación hace más de una década y que incluso tenía ya contratos firmados a través del Invías. Además de plantear que la Vía al Mar de Urabá solo sería para beneficiar a los más ricos, Petro señaló que para su gobierno eran más importantes inversiones como las de un sistema de acueducto.

Ese pulso, al final, resultó en que la Nación cedió sus contratos a la región y la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín asumieron de su propio presupuesto la culminación de la megaobra, que demandaba inversiones por más de $750.000 millones. Transcurridos dos años de dicho discurso, Rendón planteó que el escenario dibujado por Petro no sería más que un falso dilema y que, en todo caso, la Nación no había cumplido ni con una obra, ni con la otra. “Presidente Gustavo Petro, qué mal le quedó su gobierno a mis paisanos de Urabá. Les incumplió, les dijo mentiras y ni se sonrojó. Sus elucubraciones para los aplausos son espejismos: en la vida real no hizo cosa alguna. Este discurso se lo echó en marzo de 2024 en Apartadó. La vía al mar la estamos haciendo nosotros con recursos de Antioquia y el acueducto de Urabá también”, expresó Rendón. En un reciente foro realizado por el periódico El Tiempo, en el que se discutían temas sobre Antioquia, Rendón profundizó en sus reparos sobre el Túnel del Toyo, señalando que, pese a que a comienzos de este año el Departamento ya venía lanzando su voz de protesta para que se iniciara con la instalación de los equipos electromecánicos, la última tarea bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional, los aparatos seguían en bodega y el cronograma de la obra se estaba atrasando. Lea además: “No hay ningún goteo”: interventoría del Túnel del Toyo desmiente señalamientos del Invías “El llamado es a que no jodan más, que pongan los equipos electromecánicos, porque realmente esa es una obra que le correspondía a la Nación, la hicimos nosotros y además le sirve al país entero”, añadió el gobernador. Y sobre el acueducto, en ese mismo espacio, Rendón recordó que dicha obra le había tocado asumirla la Gobernación y EPM, con el proyecto Sable. Para responder a esos cuestionamientos, Luz María Múnera, consejera presidencial para las Regiones, citó la publicación del gobernador y sostuvo que la Nación si estaría garantizando recursos para el túnel. “Gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado más de $516.000 millones para la dotación tecnológica y equipos electromecánicos del Túnel del Toyo. Los recursos están asegurados por vigencias futuras”, expresó la funcionaria.

A renglón seguido, Múnera acusó a la Gobernación de ser la que estaría incumpliendo en los cronogramas, señalando que los equipos no se han instalado porque las condiciones técnicas no serían las óptimas y su eventual funcionamiento se pondría en riesgo, así como las garantías de los aparatos.