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Activista que atacó sede de Paloma Valencia aparece con contrato vigente en la UNGRD; Centro Democrático hará denuncia penal

Desde el partido pidieron a las autoridades que se aceleren las investigaciones y le pidieron respuestas a Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

  • El pasado jueves un grupo de personas vandalizó esa sede, ubicada en el norte de Bogotá. Pasó el mismo día que hubo ataques contra establecimientos comerciales y entidades bancarias. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA.
    El pasado jueves un grupo de personas vandalizó esa sede, ubicada en el norte de Bogotá. Pasó el mismo día que hubo ataques contra establecimientos comerciales y entidades bancarias. FOTOS: CAPTURA DE PANTALLA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En videos grabados por la ciudadanía se observó como, durante una jornada de protestas en Bogotá, un grupo de personas vandalizaba la sede de campaña de Paloma Valencia ubicada en Chapinero, una de las localidades centrales de la capital. Según investigaciones periodísticas y del Centro Democrático, uno de los responsables del ataque sería, presuntamente, Sergio Alberto Bustos.

Una bufanda color rojo y blanco que llevaba puesta ese día lo delató. En uno de los videos se le ve al sujeto, junto a dos personas más, jalando una pancarta con las caras de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial que estaba sobre la edificación.

En un principio, se señaló a Bustos únicamente como cercano a la campaña y activista del partido Pacto Histórico. Sin embargo, una reciente denuncia del congresista electo, Daniel Briceño, recalca que el hombre tendría un contrato vigente en la Unidad para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD).

Le puede interesar: Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad.

“Señor Carlos Carrillo, ¿Usted va a permitir que esto quede impune?”, señaló Briceño en sus redes, al tiempo que adjuntó el contrato y las fotografías de Bustos junto a figuras reconocidas del Pacto, como María José Pizarro e incluso el candidato presidencial Iván Cepeda.

El millonario contrato de Sergio Bustos en la UNGRD

En cuanto al contrato, este estipula que el presupuesto total del mismo es de más de 53 millones de pesos.

“El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD, pagará al contratista el valor del contrato por mensualidades vencidas cada una por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.300.000) y el último desembolso será proporcional a los días de servicios prestados desde el día siguiente a la fecha de corte y hasta el 06 de agosto de 2026”, dice el documento.

Lea aquí: Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques

En cuanto a su relación con Pizarro, Bustos aparece como miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quien estuvo con la senadora María José Pizarro el pasado 21 de mayo durante la movilización en la ciudad que terminó en ese ataque político.

De hecho, el concejal de Bogotá, Papo Amín, publicó dos videos en los que se veía a la senadora Pizarro en la marcha del petrismo ese jueves.

La senadora María José Pizarro respondió que no tiene relación con el sujeto, que ha visitado el Congreso por la “agenda campesina” y que han coincidido en espacios que recorrió en medio de la campaña presidencial.

Frente a los hechos, Gabriel Vallejo, director nacional del partido Centro Democrático, anunció medidas legales.

”El Centro Democrático denunciará penalmente a este funcionario del gobierno que le gusta vandalizar sedes políticas obedeciendo órdenes de Cepeda y Petro”, dijo.

Por el momento, Bustos no se ha pronunciado. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, tampoco.

Sin embargo, desde la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático expresaron que “estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia” y pidió una respuesta de las autoridades.

Ambos hicieron un llamado para que se adelanten investigaciones sobre lo ocurrido y se establezcan medidas de protección para “todos los actores políticos del país”.

El alcalde Carlos Fernando Galán manifestó que “atacar una sede política no es manifestación social: es violencia. Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy”.

Lea además: ¿Petro justifica daños contra sede de Paloma? Esto dice la ley de las fachadas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué relación tiene Sergio Alberto Bustos con el gobierno de Gustavo Petro?
Bustos es un activista del Pacto Histórico y contratista vigente de la UNGRD, con honorarios mensuales de $5.300.000 financiados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hasta agosto de 2026.
¿Qué respondió María José Pizarro sobre sus fotos con el acusado?
La senadora María José Pizarro negó cualquier vínculo con Bustos
¿Qué pasó en la sede de Paloma Valencia?
Durante una protesta en Bogotá, un grupo de personas vandalizó la sede de campaña ubicada en Chapinero, causando daños a pancartas y estructuras.
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