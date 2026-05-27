El promedio de edad de Colombia figura entre los más mayores del Mundial 2026: supera a España y Francia

El técnico Néstor Lorenzo confirmó la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras la publicación de la lista definitiva, uno de los aspectos que más atención ha generado es el promedio de edad del plantel, que alcanza los 29, 54 años, una de las cifras más altas entre las selecciones que participarán en el torneo.

La nómina combina futbolistas de trayectoria como David Ospina, Camilo Vargas, James Rodríguez y Santiago Arias, junto a jugadores jóvenes como Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez.

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La convocatoria dejó algunas novedades, entre ellas la ausencia de Rafael Santos Borré y la inclusión de Kevin Castaño y Juan Camilo “Cucho” Hernández. Con la lista oficial definida, el análisis se ha centrado en la composición generacional del grupo que afrontará la competencia mundialista.

Actualmente, los futbolistas de mayor edad en la convocatoria son los arqueros David Ospina y Camilo Vargas, ambos con 37 años. Entre los jugadores de campo aparecen James Rodríguez y Santiago Arias, con 34 años, mientras que Johan Mojica y Juan Fernando Quintero tienen 33.

En contraste, los más jóvenes de la lista son Gustavo Puerta, volante del Racing de Santander, con 22 años, y Carlos Andrés Gómez, delantero del Vasco da Gama, con 23. También figuran entre los jugadores de menor edad Richard Ríos y Kevin Castaño, ambos con 25 años.