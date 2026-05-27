Éiner Rubio volvió a rozar la victoria en el Giro de Italia: fue quinto en la etapa 17

La valentía y el deseo triunfal de Éiner Rubio (Movistar) en el actual Giro de Italia son admirables.

En medio del desgaste físico que ya acumulan las piernas, el boyacense continúa luchando por una victoria de etapa.

“Y lo seguiré intentando, no me rindo”. Así expresó este miércoles el escarabajo colombiano al término de la etapa 17, de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, en la que estuvo a 1.000 metros de su gran anhelo.

Por quinta vez en lo que va corrido en la edición 109 de la corsa rosa, Éiner se metió en el grupo de aventureros buscando lograr su segunda conquista en la prueba tras la alcanzada en 2023.

Sin embargo, los hombres que lo perseguían tuvieron mayores arrestos físicos para sobrepasarlo. Rubio hizo hasta diez arrancones en esa cuesta corta del final del recorrido, de media montaña, en el que finalmente lo superó su compañero de fuga (169 km adelante), el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost).

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Valgren, de 34 años, obtuvo su primer triunfo en el Giro al vencer con un tiempo de 4h:41.33. Lo escoltaron en la fracción el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), a tres segundos; y a seis el italiano Damiano Caruso (Bahrain), el ruso Aleksandr Vlasov (Red Bull) y Rubio, que entró en el quinto lugar.

La clasificación general no tuvo cambios. El danés Jonas Vingegaard (Visma) se mantiene sólido en la cima. Lo persiguen el austriaco Felix Gall (Decathlon), a 4.03 minutos, y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4.27. Este último es arropado en su equipo por el colombiano Egan Bernal, quien cayó al puesto 11, a 9.44.