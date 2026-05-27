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Éiner Rubio volvió a rozar la victoria en el Giro de Italia: fue quinto en la etapa 17

El colombiano estuvo a 1.000 metros de lograr la victoria en el recorrido de 202 kilómetros con final en Andalo, donde venció su compañero de fuga, Michael Valgren. Jonas Vingegaard sigue en el liderato y Egan bajó a la casilla 11.

  • Éiner Rubio, de 28 años edad, viene de ser octavo en el Giro de Italia 2025. FOTO X-MOVISTAR
    Éiner Rubio, de 28 años edad, viene de ser octavo en el Giro de Italia 2025. FOTO X-MOVISTAR
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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La valentía y el deseo triunfal de Éiner Rubio (Movistar) en el actual Giro de Italia son admirables.

En medio del desgaste físico que ya acumulan las piernas, el boyacense continúa luchando por una victoria de etapa.

“Y lo seguiré intentando, no me rindo”. Así expresó este miércoles el escarabajo colombiano al término de la etapa 17, de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo, en la que estuvo a 1.000 metros de su gran anhelo.

Por quinta vez en lo que va corrido en la edición 109 de la corsa rosa, Éiner se metió en el grupo de aventureros buscando lograr su segunda conquista en la prueba tras la alcanzada en 2023.

Sin embargo, los hombres que lo perseguían tuvieron mayores arrestos físicos para sobrepasarlo. Rubio hizo hasta diez arrancones en esa cuesta corta del final del recorrido, de media montaña, en el que finalmente lo superó su compañero de fuga (169 km adelante), el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost).

Lea: Egan ya es top-10 en el Giro y su compañero Arensman está en el podio provisional

Valgren, de 34 años, obtuvo su primer triunfo en el Giro al vencer con un tiempo de 4h:41.33. Lo escoltaron en la fracción el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), a tres segundos; y a seis el italiano Damiano Caruso (Bahrain), el ruso Aleksandr Vlasov (Red Bull) y Rubio, que entró en el quinto lugar.

La clasificación general no tuvo cambios. El danés Jonas Vingegaard (Visma) se mantiene sólido en la cima. Lo persiguen el austriaco Felix Gall (Decathlon), a 4.03 minutos, y el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 4.27. Este último es arropado en su equipo por el colombiano Egan Bernal, quien cayó al puesto 11, a 9.44.

Rubio, con confianza

“Estuvimos cerca, olor a triunfo, pero la etapa era como era, puertos cortos y explosivos al final. Sabía que era un poco difícil, lo intenté, lo dejé todo. Seguiré intentando. Vine para tratar de ganar una etapa y esta vez estuve cerca”, afirmó el ciclista colombiano tras cruzar la meta.

Rubio explicó que el remate de la etapa no se acomodaba del todo a sus condiciones, especialmente por la ausencia de ascensos largos en el tramo decisivo. “Al final ya las fuerzas eran muy medidas, todos veníamos al límite. Como lo he dicho, no había puertos súper largos que me favorecieran, pero bueno, lo dejamos todo”, comentó Éiner, al destacar el trabajo colectivo del Movistar Team, resaltando el esfuerzo de sus compañeros, entre ellos Enric Mas, desde el inicio de la etapa. “La verdad que como equipo estuvimos bien desde el inicio hasta el final, y bueno, este es el resultado”, concluyó el colombiano, que mantiene intacto el objetivo de conseguir una victoria de etapa antes del final del Giro. En la general es 28°, a 55.38 minutos de Vingegaard.

Este jueves, en la fracción 18, los velocistas tendrán oportunidad de lucirse en el trayecto entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo sobre 171 kilómetros.

Siga leyendo: El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman

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