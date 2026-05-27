Vacíos y promesas de los candidatos en seguridad, ¿cómo enfrentar un país bajo fuego y en déficit?

Aunque la seguridad sigue siendo uno de los ejes más comentados en esta contienda electoral, el país no deja de preguntarse si en realidad los candidatos están entendiendo el tipo de violencia que hoy enfrenta Colombia o si siguen proponiendo recetas pensadas para un país que ya no existe. O están plantados en meros discursos de mano dura, promesas de autoridad y ofertas de lánguidas paz.
Esa es una de las principales advertencias de un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que revisó las propuestas de seguridad de los cinco aspirantes que hoy lideran la carrera presidencial: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López.
El informe plantea que la violencia organizada en Colombia dejó de funcionar bajo las estructuras rígidas y centralizadas de hace dos décadas. Hoy los grupos criminales operan de manera más fragmentada, flexible y adaptable, conectándose simultáneamente con economías ilegales y sectores legales, mientras expanden su control territorial y financiero.
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En medio de todo ese caos, lo único cierto es que el próximo gobierno recibirá un escenario especialmente complejo. Según el análisis, quien llegue a la Casa de Nariño en agosto de 2026 heredará un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y redes criminales con presencia e influencia en casi la mitad de los municipios del país.
La transformación tecnológica también cambió las reglas del conflicto. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa Nacional citadas por la FIP, en los últimos tres años se han registrado más de 500 ataques ofensivos con drones, una señal de cómo las organizaciones armadas están incorporando nuevas capacidades mientras el Estado sigue intentando responder con estructuras tradicionales.
En ese contexto, el informe pone en duda si las campañas presidenciales están dimensionando correctamente la magnitud del problema y advierte que varias de las propuestas presentadas hasta ahora podrían chocar con límites operativos y fiscales difíciles de sostener en la práctica.
Según la FIP, “la pregunta central no es quién promete más, sino quién entiende mejor lo que se debe priorizar, con qué capacidades, recursos y secuencia”.
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El informe partió de un diagnóstico sobre el estado de la seguridad al cierre de 2025. Según las estimaciones de la Fuerza Pública, los grupos armados organizados tienen algún tipo de influencia en 600 municipios y, en por lo menos 14 zonas, hay disputa activa entre actores no estatales.
El impacto humanitario del último año triplicó las cifras de 2024, con más de 1.600.000 personas afectadas. La FIP citó datos de la Defensoría del Pueblo según los cuales se registraron 908 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 2024 y 2025. El confinamiento aumentó un 12%, el desplazamiento forzado un 85% y el secuestro un 133% frente a 2024.
Sobre las economías ilícitas, el análisis indicó que los cultivos de coca llegaron, según el censo de 2023, a 253.000 hectáreas, con un crecimiento del 53% en su productividad y una producción potencial de más de 2.600 toneladas de clorhidrato de cocaína. El documento añadió que algunas estimaciones ubican la participación de esa economía ilícita en 4,2% del PIB, y que el país enfrenta una diversificación de rentas que incluye minería ilegal, tráfico de fauna y flora, tráfico de armas, acaparamiento de tierras, contrabando y extorsión.