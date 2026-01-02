¿Por qué le imputaron cargos al gobernador Andrés Julián Rendón por las ciclorrutas de Oriente?

A escasas semanas de terminar el año, la Contraloría de Antioquia causó revuelo tras formular cargos contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y un puñado de altos exfuncionarios y empresas por la fallida construcción de las ciclorrutas de Oriente.
A casi diez años del inicio de ese proyecto, el ente de control aseguró que los implicados le habrían causado un daño de por lo menos $26.186 millones a las arcas del departamento, derivados de presuntas falencias en los diseños de las mismas, problemas en la gestión predial y malas decisiones administrativas.
Además de involucrar al gobernador, en este caso en su condición de exalcalde de Rionegro, la decisión ha generado controversia por otras razones, entre ellas la de absolver de toda responsabilidad al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pese a impulsar esas obras como uno de los proyectos bandera de su gobierno, se lavó las manos y señaló no tener nada que ver con los manejos que durante su periodo se habrían hecho en entidades como Indeportes Antioquia o la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), cuyos exfuncionarios sí quedaron en la palestra.
De igual forma, la decisión apareció en medio de un acalorado ambiente político, marcado por el final de la gestión de la contralora Enedith del Carmen González, cuyas fricciones con el gobierno departamental han servido para que en los corrillos políticos de La Alpujarra haya cobrado fuerza la versión de que el proceso contra Rendón tendría un sabor a desquite, un señalamiento que a su vez ha controvertido ese ente.