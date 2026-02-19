Qué dicen los archivos de Epstein sobre el príncipe Andrés y cómo respondió la Casa Real británica

Durante décadas, Andrés Mountbatten Windsor, fue visto como el hijo predilecto de Isabel II: el militar valiente que combatió en la Guerra de las Malvinas, el príncipe carismático al que su madre protegía y al que pocos dentro del palacio se atrevían a cuestionar.
En contexto: Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein
Hoy, Andrés, duque de York —ahora despojado de sus títulos— enfrenta el momento más crítico de su vida pública tras la publicación de nuevos documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein y su posterior arresto en Reino Unido por sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.