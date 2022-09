De otro lado, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, le había adelantado a EL COLOMBIANO que los compromisos firmados no fueron fruto de un acuerdo, sino, de una imposición.

“No hubo solución práctica al problema de fondo. (...) La decisión que se tomó no fue un consenso, fue una imposición prácticamente de la senadora (Isabel Cristina) Zuleta —firmante en el acta como garante—. Esta decisión no es compartida por la mayoría de los mineros en el territorio y no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos con un acuerdo que no los incluye y, por el contrario, mantiene la destrucción de maquinaria pesada en el territorio. De la mesa se levantaron de manera abrupta“, dijo Gómez.

En todo caso, el gobierno de Gustavo Petro había adelantado desde el pasado 20 de agosto que impartirían la orden a la fuerza pública para destruir la maquinaria amarilla que ha sido utilizada para la extracción minera. Solo hasta este 23 de septiembre se reportó la destrucción de 202 de estas máquinas en todo el país.

El balance de las protestas en el Bajo Cauca, que al parecer serán reanudadas, fue de un menor de edad fallecido, 30 vehículos saqueados y pérdidas de 160.000 millones de pesos del sector de transporte de carga que estuvo retenido.

“Los mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana. Deben desmantelar su actividad depredadora y se institucionalizan con el gobierno nacional a través de concesiones de largo plazo”, ha sido la posibilidad que ha planteado el presidente Petro.