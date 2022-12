El presupuesto que tendrá Medellín en 2023, otro de los polémicos novelones entre el Concejo y la Alcaldía, está rodeado de nuevos cuestionamientos y algunos hablan, incluso, de que tiene tintes de prevaricato. Esto, porque varios concejales consideran que el monto fijado debía ser el mismo de 2022, en vista de que la administración no presentó el proyecto en los tiempos y formas estipulados por la normatividad y ello impidió que lo pudieran discutir y aprobar en el recinto, como es habitual en cada vigencia.

El nuevo capítulo de esta historia comenzó el viernes pasado, cuando trascendió que el alcalde Daniel Quintero había fijado, vía decreto de dictadura fiscal, un monto de $7,5 billones para el próximo año, lo que a los ojos de varios concejales sería una irregularidad y una extralimitación.

Según su versión, como dicho presupuesto no se pudo discutir ni aprobar en la corporación por una falla propia de la Alcaldía, sí se debía fijar por medio de decreto, pero no por el valor de 2023 (los $7,5 billones), sino por el mismo de 2022, es decir, $6,5 billones. Lo que varios concejales esperaban que sucediera era que Quintero citara a sesiones extras en enero y, así, pudieran aprobar la adición presupuestal de ese billón restante, es decir, esa plata no se perdía.

La controversia alrededor de este tema salió a la luz en octubre pasado. Hasta el 10 de ese mes, la Alcaldía tenía plazo para radicar el proyecto del presupuesto y, según los concejales, debía hacerlo de forma presencial un funcionario de alto nivel, como el mismo alcalde, un secretario o alguien de carrera administrativa.

Pues lo que pasó fue que ese 10 de octubre el proyecto fue enviado por una contratista de la Secretaría de Hacienda, a través de correo electrónico, lo que iría en contravía del reglamento interno del Concejo y de otras normas.

“Se pudo evidenciar que ayer lunes 10 de octubre, a las 20:11 llegó un correo con el proyecto de acuerdo correspondiente a la vigencia 2023 del Municipio de Medellín, enviado por la señora Mónica Isabel Aristizábal, contratista de la Secretaría de Hacienda”, dijo el secretario del Concejo.

La alerta la hizo la concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático (CD), quien también denunció que ese día fueron enviados dos correos en horas de la noche, uno de ellos con un documento al que le faltaba la firma de Quintero y el otro, con el mismo ya firmado. Al comparar las dos cartas que tiene Orrego se ve que también tienen cambios de ortografía, pero poseen el mismo número de radicado.

Un día después se llevó el proyecto de forma presencial, pero ya había pasado el plazo límite. Entonces, empezó a correr en el Concejo el temor entre algunos corporados que dijeron que la forma cómo se presentó el documento les quitaba competencia para discutirlo y aprobarlo. Y si lo hacían, dijeron muchos de ellos, se exponían a incurrir en faltas. De hecho, el concepto jurídico de las abogadas de la corporación concluía que debían abstenerse.

Críticas al decreto

El caso es que tras conocerse el Decreto 1127 del 15 de diciembre de 2022, con el que se fijaron los $7,5 billones, varios corporados criticaron la decisión de Quintero. Una fue Orrego, quien manifestó que según las leyes, “no había otra vía distinta que la repetición del presupuesto de 2022”.

La corporada explicó que la actuación del alcalde sería un incumplimiento al decreto de Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, específicamente a los artículos 50 y 61. El primero establece que la Alcaldía debe someter el proyecto a consideración del Concejo a través de la Secretaría de Hacienda durante los primeros 10 días del último periodo de sesiones ordinarias de cada vigencia. O sea, antes del 10 de octubre en este caso.

El segundo estipula que si el Concejo no aprueba el presupuesto, la administración lo puede adoptar por decreto, pero con una salvedad: “Si el proyecto no hubiese sido presentado dentro de los diez primeros días de sesiones ordinarias, regirá el del año anterior y el alcalde expedirá el Decreto de Repetición del Presupuesto General del Municipio de Medellín”.