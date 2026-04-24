Procuraduría les pone lupa a dos alcaldes del Occidente de Antioquia, ¿quiénes son?

En esta edición de Mesa Central analizamos las graves denuncias de la exdirectora del Dapre y ahora gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez sobre un presunto entramado de corrupción, amenazas y espionaje al interior de la Casa de Nariño. También examinamos la evasiva postura del candidato Iván Cepeda frente a los debates y la posible Asamblea Constituyente, así como el uso de recursos públicos para sostener una amplia maquinaria de propaganda oficial. Entre tanto, Petro refuerza una maquinaria